وزيرة التجارة تلتقي مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لقاءً موسعا مع المهندس عادل الصقر، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، استعرضا خلاله دور المنظمة في تعزيز التكامل الصناعي والتعديني والتجاري بين الدول العربية، وكذا دورها في تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد للوفاء باحتياجات الصناعة العربية.

حضر اللقاء الدكتور خالد صوفي، رئيس هيئة المواصفات والجودة، والدكتور محمد الشريف، مدير مكتب التخطيط والمتابعة بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.

وقالت الوزيرة إن المنظمة تقوم بدور رئيسي في تعزيز التنمية الصناعية والتعدينية في الدول العربية، وذلك باعتبارها إحدى الكيانات التابعة لجامعة الدول العربية والتي تعمل فى إطار إستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك، لافتةً إلى دور المنظمة الهام في توحيد المواصفات العربية، وبما يسهم في دعم حركة التبادل التجاري بين الدول العربية وتوفير منتجات ذات جودة مرتفعة بأسواق الدول العربية.

تعزيز التعاون المشترك مع المنظمة

وأشارت جامع إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع المنظمة لرفع كفاءة وتنافسية وتطوير مختلف القطاعات الإنتاجية العربية، وبما يصب فى مصلحة المستهلك العربي، وكل اقتصادات الدول العربية، لافتة في هذا الإطار إلى استعداد مصر لتقديم المساندة والدعم الفني اللازم لمساعدة الدول العربية الشقيقة في تنمية وتطوير كياناتها الصناعية ونقل التجربة المصرية المتميزة في مجال إنشاء وإدارة التجمعات الصناعية المتخصصة ومجالات المواصفات والمقاييس الأمر الذي يسهم في تحقيق التكامل الصناعي العربي.

ومن جانبه أكد المهندس عادل الصقر، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، على الدور الهام للدولة المصرية في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية، وذلك باعتبارها العمق الإستراتيجي للعالم العربي، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل على توحيد الصف العربي والإفريقي للحصول على المزيد من المقاعد بالمنظمات العالمية للتقييس والمواصفات.

تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهادفة لدعم العمل العربي

وأشار الصقر إلى أن المنظمة تعمل خلال المرحلة الحالية على تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهادفة لدعم العمل العربي المشترك في مجالات المواصفات والجودة وعلى رأسها مشروع الحلال العربي، والذي يستهدف تدشين منظومة عربية متكاملة في مجال الذبح الحلال، لافتاً إلى أن المنظمة أطلقت مؤخراً أول منصة رقمية لطلبات وعروض المنتجات العربية والتي تسهم في تحقيق التكامل الصناعي والتعديني العربي وتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد بين الصناعات العربية.

ولفت إلى أن المنصة تسهم أيضا في فتح قنوات للتواصل بين القطاعات الإنتاجية العربية لتوفير احتياجاتها بالإضافة إلى تيسير حركة الصادرات والواردات بين الدول العربية، مشيراً إلى أن عدد المنشآت المسجلة على المنصة يبلغ حالياً 13 ألف منشأة ومن المستهدف الوصول إلى 100 ألف منشأة خلال المرحلة المقبلة.