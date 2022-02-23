وزيرة التجارة: عقد أول اجتماع لمجلس الأعمال المصري المجري بعد إعادة تشكيله قريبا

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه جاري إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري المجري المشترك، بهدف تنشيط حركة التبادل التجاري، وتعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين، مشيرة إلى انه سيعقد أول اجتماع للمجلس، بعد إعادة تشكيله خلال المرحلة القريبة المقبلة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع بيتر سيارتو، وزير الخارجية، والتجارة المجري، بحضور الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري المصري، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، وأندراس كوفاكس، سفير دولة المجر بالقاهرة، والوزير مفوض تجاري ناصر حامد، رئيس إدارة أوروبا بالتمثيل التجاري.

وقالت الوزيرة إن المباحثات تناولت أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات التي تمتلكها الدولتان، لإقامة شراكة اقتصادية يعززها توافق الرؤى بين القيادة السياسية، وحكومتي البلدين فضلاً عن وجود اهتمام كبير من القطاع الخاص المصري والمجري بتنمية العلاقات الاستثمارية المشتركة من خلال مشروعات مشتركة، تحقق مصالح كل من مصر والمجر على حد سواء.

تقديم الدعم والمساندة للاستثمارات المجرية في السوق المصري

وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن الحكومة حريصة على تقديم كل الدعم والمساندة للاستثمارات المجرية في السوق المصري، والترحيب بالاستثمارات الجديدة خاصة في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرة إلى أن قيام الشركات المجرية بالإنتاج في مصر، سيفتح لها آفاقا كبرى سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى إفريقيا والدول العربية، والاستفادة من الإعفاءات الجمركية، التي تمنحها اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والدول العربية والإفريقية.

برامج تمويلية بقيمة 120 مليون دولار

ومن جانبه، أكد بيتر سيارتو وزير الخارجية، والتجارة المجري أن المرحلة الحالية تشهد دعم سياسي غير مسبوق بين البلدين، لدفع العلاقات الاقتصادية لمستويات متميزة تصب في مصلحة اقتصادي البلدين، مشيرا إلى ان بنك الاستيراد والتصدير المجري يوفر حاليا برامج تمويلية بقيمة 120 مليون دولار، لدعم التعاون بين الشركات المجرية ونظيرتها المصرية في مختلف المجالات.

ولفت سيارتو إلى حرص دوائر الأعمال المجرية على التواجد بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن عدد من الشركات المجرية أبدت رغبتها في الاستثمار في السوق المصري، ومن بينها إحدى الشركات المجرية الرائدة في مجال أدوات الإضاءة.

أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المجر ومصر، بلغ العام الماضي نحو 400 مليون دولار، وذلك لأول مرة في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين، موضحا أن وفد رجال الأعمال المرافق للوفد المجري الرسمي يعد أكبر بعثة مستثمرين مجرية لدولة خارجية، إذ يضم 58 شركة مجرية في قطاعات المواد الغذائية، وتكنولوجيا المعلومات والمياه والأدوية والصحة والطاقة المتجددة والإنشاءات.