أسلوب تعليمي جديد بمطروح.. عروض مسرحية لتبسيط المناهج (صور)

نظمت مديرية التربية والتعليم في محافظة مطروح، اليوم السبت، عدداً من العروض المسرحية، التى تستهدف تبسيط المناهج الدراسية لبعض المدارس، من خلال أدائهم العديد من المسرحيات المنهجية، حيث شهد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، فعاليات التقييم المركزي لمسابقة «مسرحة المناهج»، الذي أُقيم على مسرح مدرسة مطروح الرسمية للغات، بحضور صلاح الحاج، رئيس لجنة التقييم بوزارة التربية والتعليم، وسلوى لطفي، موجه عام المسرح، وسحر عبد الموجود، مديرة المدرسة.

عروض مسرحية للمناهج بـ5 مدارس في مطروح

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم السبت، العروض المسرحية التي قدمها تلاميذ مدرسة «الرويني» الابتدائية، وطلاب مدرسة «كريم فؤاد هنداوي» الإعدادية للبنات، وتلاميذ مدرسة مطروح الرسمية المتميزة للغات، ومدرسة «زاهر جلال» الإعدادية للبنات، ومدرسة «الروضة» الابتدائية الخاصة، وذلك بمسرح المدرسة الرسمية بمطروح.

مسرحية حكم محمد علي باشا في مطروح

واستعرض تلاميذ مدرسة «الرويني» في مطروح، أمام قيادات التربية والتعليم، مسرحية منهجية عن الأساليب اللغوية لمادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي، ولاقت إعجاباً واستحساناً لدى الحضور، كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم ومرافقوه المسرحية المنهجية التي قدمها طلاب مدرسة «الروضة» الخاصة، عن مادة الدراسات الاجتماعية، تناولت المحاور الرئيسية لحكم محمد علي لمصر، ولاقت الإشادة والثناء من وكيل الوزارة.

مواهب فنون مسرحية في مطروح

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح على تميز أداء الطلاب في الفن المسرحي، خلال أدائهم المسرحيات المنهجية، التي تهدف لتبسيط المناهج الدراسية، من خلال الأداء الفني الجيد، مثمناً الاهتمام بممارسة الأنشطة التربوية، لصقل مواهب الطلاب، وتطوير مواهبهم الفنية، ليكونوا نواة طيبة في المستقبل، ولفت إلى دعم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لتطوير المنظومة التعليمية في مطروح، والاهتمام بالمواهب وتنميتها في جميع المدارس على مستوى المحافظة.