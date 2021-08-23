وكيل تعليم مطروح يكرم مدراء المدارس المتميزة في التربية الرياضية

كرّم عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح مدراء المدارس المتميزة في التربية الرياضية ومعلمي المادة، الذين حصدوا المراكز المتقدمة في المسابقات المركزية علي مستوى الجمهورية، وذلك خلال احتفالية نظمها توجيه عام التربية الرياضية لتكريم رائدي مادة التربية الرياضية لخروجهم علي سن المعاش في قاعة الاجتماعات بمعسكر الشاطئ في مدينة مرسي مطروح، اليوم، بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح واسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ومنى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية محمد رمضان موجه عام التربية الرياضية بتعليم مطروح.

مدارس مطروح تحصل على مراكز متقدمة بمسابقات التربية الرياضية

وفي كلمته الموجزة خلال الاحتفالية، أعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عن شكره وتقديره لتوجيه عام التربية الرياضية ومدراء المدارس المتميزة والتي حصلت علي مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية في المسابقات الكشفية والرياضية المركزية.

وكيل تعليم مطروح.. نهتم بالأنشطة التربوية

وثمن وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح الاهتمام بالأنشطة التربوية التي تعتبر عنصرا رئيسيا بالعملية التعليمية، مشددا علي دور الأنشطة المحوري في اكتمال شخصية الطالب مع مشاركة جميع الإدارات والقطاعات التعليمية في إبراز أنشطتها التربوية وتنافسها الشريف نحو تقديم أفضل ما لديها من أنشطة، وذكر أننا ندعم جميع المواهب التى تظهر في المدارس بنطاق محافظة مطروح، من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا، وسيوة جنوبا، بتوفير التدريب المستمر لهم والتشجيع الدائم وتكريم الحاصلين على المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية، وننتظر منهم تفوق علمي بجانب الأنشطة المختلفة.