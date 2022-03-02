وكيل تعليم مطروح يختبر طلاب مدرسة العبور الابتدائية ويوجه برفع مستواهم

وجه عمرو شحاته، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، بتخصيص جزء من الحصة لتلاميذ مدرسة العبور، لرفع مستواهم التعليمي، وذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة لمدرسة العبور 2 الابتدائية في حي الشروق، وهي أكبر أحياء مرسي مطروح، لمتابعة مسار العملية التعليمية، وانتظام الدراسة بها، بحضور حسن فوزي عضو إدارة متابعة مديرية تعليم مطروح، وأحمد صلاح موجه المالي والإداري بالمديرية.

متابعة تلاميذ مطروح بفصول مدرسة العبور

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأربعاء، شرح الحصص بالفصول التعليمية في مدرسة العبورالتابعة لإدارة مطروح التعليمية، مقيماً المستوى العلمي للتلاميذ في مادتي اللغة العربية، والإنجليزية ومستوى القراءة والكتابة، في الصفوف الدراسية ووجه برفع مستوى التلاميذ.

احتفالية الإسراء والمعراج بمدرسة العبور بمطروح

ونظمت مدرسة العبور في مطروح، احتفالية رياض الأطفال بالعبور بذكري الإسراء والمعراج، وشارك التلاميذ الاحتفالية مهنئاً البراعم ومشرفاتهم بتلك الذكري الدينية العطرة.

جولات ميدانية لمتابعة مدارس مطروح

وفي نهاية جولة زيارته لمدرسة العبور الابتدئية، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، استمراره في القيام بجولات ميدانية مفاجئة وموسعة في جميع الإدارات التعليمية، للاطمئنان على انتظام الدراسة بمختلف المدارس المحافظة، مؤكداً أن تعليم مطروح حريص علي تجهيز البيئة المناسبة، وتقديم جميع أوجه الدعم لأبنائنا الطلاب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في جميع الإدارات، والقطاعات التعليمية، مما يساهم في رفع المستوى التعليمي للتلاميذ بمختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال، والابتدائي، والإعدادي، وحتى الثانوي بمختلف أقسام وفروعه.