إعلانات وظائف البريد المتداولة عبر مواقع التواصل.. فرص حقيقية أم استغلال؟

نفت مصادر مسؤولة بالبريد المصري طرح وظائف بالهيئة، مؤكّدة أنَّ ما يجرى تداوله عن طرح وظائف البريد كلام ليس له أساس من الصحة، مطالبة المواطنين بعدم الانسياق وراء الإعلانات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى جمع بيانات المواطنين واستغلالها، مؤكّدة أنَّه في حالة طرح وظائف يجرى الإعلان عنها بشكل رسمي وعبر نشرات رسمية داخل فروع الهيئة.

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أنَّ الهيئة طرحت عددًا من الخدمات الجديدة والتي تسهم بشكل كبير في تقديم خدمات سهلة للمواطنين، مشيرة إلى أنَّ هذه الخدمات تأتي في إطار اهتمام البريد المصري بتطبيق أفضل الحلول التكنولوجية على كل الخدمات والمعاملات باستخدام التكنولوجيات المتطورة، والحلول الرقمية المتكاملة لتسهيل المعاملات المالية، البريد المصري يطبق منظومة الدفع غير النقدي باستخدام أفضل النظم والحلول المتطورة بما يساهم في تنفيذ كافة المعاملات غير النقدية بكل سهولة ويسر.

منظومة البريد المصري للدفع غير النقدي

وأشار المصادر إلى أنَّ منظومة البريد المصري للدفع غير النقدي والتي ستحقق الاندماج والتكامل المالي لعملاء البريد المصري، بما يمكّنهم من السداد غير النقدي للخدمات مثل سداد مخالفات المرور ومصاريف المدارس ومشروعات الإسكان، إلى جانب سداد الرسوم المقررة للخدمات البريدية مثل سداد تكاليف نقل الطرود وشراء الطوابع وذلك من خلال ماكينات نقاط البيع «POS» المنتشرة بجميع مكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث معايير الأمن والسلامة في تنفيذ معاملات الدفع والتحصيل الإلكتروني.

التوسع في الدفع الإلكتروني لتسهيل التسوق

ومن المقرر خلال الفترة المقبلة التوسع في مجالات الدفع الإلكتروني لتسهيل التسوق وخدمات التجارة الإلكترونية باستخدام تقنية الـ«QR code» وتطبيقات الهاتف المحمول، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تطبيق منظومة الشمول المالي وتعظيم استفادة المواطنين من خدمات الدفع غير النقدي.