جائزة مصر للتميز الحكومي تختتم فعاليات تدريب سفراء التميز بهيئة البريد

اختتمت جائزة مصر للتميز الحكومي فعاليات تدريب سفراء التميز لمشروع الجوائز الداخلية لـ917 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية، وذلك استعدادًا للإعلان عن فتح باب الترشح لجائزة التميز الداخلي بتلك المكاتب.

تدريب سفراء التميز لمشروع الجوائز الداخلية لـ917 مكتب بريد مميكن

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنَّ التدريب يهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة التميز والعمل على بناء قدرات وتأهيل سفراء التميز لفهم متطلبات ومعايير وآليات تقييم الوحدة الحكومية المتميزة في تقديم الخدمات، مؤكدة أن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية في الجهات الحكومية يأتي انطلاقًا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة.

استعدادات لفتح باب الترشح واعتماد نتائج أفضل 80 مكتب مميكن

وأكد المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي حرص إدارة الجائزة على تقديم الدعم الفني اللازم للجهات لاستكمال مراحل المشروع الرئيسية، موضحًا أنَّه بعد انتهاء التدريب تأتي مرحلة فتح باب الترشح للجوائز الداخلية وذلك لمدة شهر، ثم تبدأ عمليات التقييم وصولًا إلى التحكيم واعتماد نتائج أفضل 80 مكتب مميكن على مستوى الجمهورية مؤهل للترشح للمنافسة على جائزة مصر للتميز الحكومي.

وأشار إلى وصول عدد المتدربين بمكاتب البريد إلى 1675 متدربًا و37 دورة تدريبية، كما وصل عدد أيام التدريب إلى 74 يوما تشمل 450 ساعة تدريبية، توزعت على 6 محطات تدريبية على مستوى الجمهورية هي: القاهرة، والمنوفية، والإسماعيلية، وقنا، وأسيوط، والإسكندرية.