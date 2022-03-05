هاني الناظر: أبريل ومارس يشهدان أمراضا جلدية الأصعب على الإطلاق

قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إن فصل الربيع هو أصعب فصول السنة على الإنسان وصحته، خصوصاً في شهري مارس وأبريل، مشيرًا إلى أن شهر مارس يشهد تقلبات جوية وارتفاعًا وانخفاضًا مستمرًا في درجات الحرارة ورياحاً محملة بالأتربة.

وأضاف «الناظر»، خلال حديثه مع الإعلامية مها بهنسي، ببرنامج «صباح الورد» على شاشة قناة «ten»، أن عدم استقرار الأحوال الجوية من الأشياء التي تجهد صحة الإنسان، فالارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة، تؤثر على الجهاز المناعي والحالة النفسية للإنسان، وعدم استقرار الحالة النفسية يؤثر بالسلب على الجهاز المناعي، وبالتالي يجعل الإنسان في حالة تعب مستمرة.

أمراض جلدية هي الأصعب في شهري أبريل ومارس

وأشار إلى أن شهري مارس وأبريل، تحدث بهما أمراض جلدية هي الأصعب على الإطلاق، بسبب تفتح الزهور في الربيع التي تنثر حبوب اللقاح في الجو، موضحًا أنه بالنسبة لمرضى الحساسية، سواء جلدية أو صدرية، تبدأ أعراض الحساسية تظهر لديهم مع استنشاق حبوب اللقاح، بجانب حدوث جفاف للبشرة أكثر من فصل الشتاء.

الاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية أمر مهم بعد انتهاء أزمة كورونا

وكشف أستاذ الأمراض الجلدية أن الماسك الخاص بالوقاية من فيروس كورونا يحمي الأنف والجهاز التنفسي من الشوائب والأتربة، مناشداً كل الأطباء بكافة التخصصات ضرورة ارتداء الماسك بشكل أساسي خلال الكشوفات، مثلما يحدث بغرف العمليات تماماً، فالاستمرار باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، يعد أمراً مهماً، سواء انتهت أزمة فيروس كورونا أو استمرت.