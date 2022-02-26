هاني الناظر يتوقع انحسار أعداد إصابات كورونا خلال مارس وأبريل

قال الدكتور هاني الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، إنّ مصر تخطت مرحلة ذروة كورونا: «من المقرر دخولنا في مرحلة انخفاض تدريجي في الحالات»، متوقعا انحسار أعداد حالات الإصابة بكورونا عالميا ومحليا خلال شهري مارس وأبريل المقبلين.

منحنى إصابات كورونا ينخفض

وأضاف «الناظر»، خلال استضافته ببرنامج «صباح الورد»، والمذاع عبر فضائية TeN، اليوم السبت، أن منحنى حالات الإصابة بفيروس كورونا ينخفض عالميا ومن المقرر مع زيادة أعداد متلقي لقاح كورونا وارتفاع درجات الحرارة خلال شهري مارس وأبريل المقبلين، وسيكون هناك انحسار لأعداد حالات الإصابة بكورونا عالميا ومحليا.

وأشار «الناظر» إلى أنه من المتوقع تحول فيروس كورونا إلى فيروس موسمي مثل الانفلونزا، ومثل نزلات البرد العادية، وخلال العامين القادمين سيكون التطعيم اختياريا بلقاح كورونا، خاصة في ظل إنتاج أدوية فعالة محلية ضد كورونا والشفاء من الفيروس خلال 5 أيام فقط.

وتحدث هاني الناظر عن تفاصيل إصابته بفيروس كورونا، موضحا أنه عرف منبكرا بإصابته نظرا لخبرته كطبيب، لافتا إلى أنه شعر بإصابته بكورونا عند عودته من العمل.

وأوضح أنه شعر بإرهاق شديد وتناول أقراصا مهدئة، ثم استيقظ ليجد أعراض ارتفاع درجات الحرارة، وتكسير عظام، لافتا إلى أنه تناول أدوية كورونا على الفور وبعد مرور 8 أيام انخفضت درجة الحرارة.

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وأفاد «الناظر» بأنه تفاجأ في اليوم العاشر بارتفاع كبير فى درجات الحرارة وقام بعمل تحاليل طبية، وقرر وقتها الدخول لمستشفى العزل وكانت لحظات صعبة، وتحسنت الأمور بعد تناول الأدوية، وشربه 5 زجاجات من المياه.

ونصح المواطنين بضرورة تناول المياه عند الإصابة بكورونا لتحسين آداء الدورة الدموية وتقوية المناعة، كما نصح بضرورة شرب المياه وتناول السلطة الخضراء يوميا، وملعقة عسل نحل يوميا وممارسة رياضة المشي.

ولفت هاني الناظر إلى أن وزنه قبل إصابته بفيروس كورونا كان 80 كيلوجراما، موضحا أنه فقد وزنه بعد الإصابة ووصل إلى 73 كيلو بخسارة 7 كيلوجرامات، وأشار إلى أن ضرورة تعريض الجسم لأشعة الشمس، والنوم لمدة 8 ساعات يوميا، لأنه أمر صحي للغاية، حيث ثبت أن النوم المتواصل يرفع مناعة الجسم.