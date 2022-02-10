 هاني الناظر: حاربتُ كورونا بالتوعية لمدة عامين وأصابني في النهاية

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن تجربته من الإصابة بفيروس كورونا، كانت صعبة للغاية، موضحًا أنه ظل يحارب الفيروس من خلال حملات التوعية لمدة عامين، وأصيب منذ 3 أسابيع، وبدأ العلاج المنزلي، إلا أنه مع ارتفاع درجة الحرارة، انتقل إلى المستشفى لتلقى الرعاية اللازمة.

خروج هاني الناظر من المستشفى بعد استقرار حالته

أوضح «الناظر»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أنه خرج من المستشفى ويستكمل برنامج العلاج في المنزل، متابعًا: «الحمد لله أنا أفضل من الأول».

تفاصيل إصابة هاني الناظر بكورونا

جدير بالذكر أن الدكتور هاني الناظر أصيب مؤخرًا بفيروس كورونا وسط دعوات من متابعيه بالشفاء العاجل، وكان الناظر شن حملات توعية ضد فيروس كورونا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والبرامج التليفزيونية.