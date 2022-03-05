مصرع شخصين في انفجار داخل ورشة لحام بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما إثر انفجار «كومبروسر» بورشة لحام بمفارق التحرير داخل مركز بدر بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثتان إلي مستشفى مركز بدر العام تحت تصرف النيابة العامة، وحثرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

حفظ الجثتين بالمستشفى

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة بدر، يفيد استقبال المستشفى جثتين إثر انفجار «كومبروسر» داخل ورشة لحام بمفارق التحرير، وحُفظت الجثتان وحُرر محضر بالواقعة.

بالانتقال والفحص، تبين وفاة كل من حمادة إنسان عبد العزيز، 25 سنة، مقيم في محافظة المنوفية، جثه هامدة، وهاني نشأت علي، 25 سنة، مقيم في محافظة الجيزة، جثة هامدة، وحُفظت الجثتان تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 7 في حريق

وشهد مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة الشهر الماضي نشوب حريق داخل مخبز سياحي بالطريق العام، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وحروق من الدرجة الأولى، وجري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى، يفيد استقبال المستشفى 7 أشخاص مصابين بحالات اختناق وحروق من الدرجة الأولى، إثر نشوب حريق داخل مخبز سياحي، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية، أن السبب وراء الحريق وجود ماس كهربائي وجرى تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.