عاجل.. إصابة مدنيين إثر إنفجار في العاصمة الأفغانية

أعلن موقع «سكاي نيوز عربية» عن إصابة مدنيين إثر انفجار قرب منشأة عسكرية في العاصمة الأفغانية كابول.

وعلى جانب آخر، كان قال مسؤولون في الشرطة الأفغانية إن سيارة ملغومة انفجرت في العاصمة الأفغانية كابول الثلاثاء، وأعقب ذلك إطلاق نار متقطع قرب «المنطقة الخضراء» الشديدة التحصين، ما أدى إلى مصرع ثلاثة مدنيين وثلاثة مهاجمين وسط تصاعد أعمال العنف من جانب مسلحي حركة طالبان.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة غلام دستاجير نزاري، إن سبعة أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا بجراح، فيما أوضح متحدث باسم وزارة الداخلية أن قوات الأمن تمكنت من قتل جميع المهاجمين، وأكد مسؤول أمني كبير أن الانفجار نتج على الأرجح عن سيارة ملغومة، وكان يستهدف على ما يبدو منزل القائم بأعمال وزير الدفاع ومنزل مجاور لعضو في البرلمان، بحسب «سكاي نيوز».