الحبس سنة لمتهمين شرعا في قتل شاب بطلق ناري بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة متهمين بالشروع في قتل بالسجن لمدة سنة مع الشغل لكل منهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي وأحمد سمير سليمـ وسكرتارية وائل عبد المنعم عيد.

إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة

تعود أحداث القضية رقم 7517 لسنة 2021، جنايات قسم أول الزقازيق، والمقيدة برقم 1560 لسنة 2021 كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا باتهام «مصطفى. ح .ا»، 25 عاما، هارب، ومقيم بمدينة الزقازيق، و«محمد . ي . أ. س»، مُخلى سبيله، 25 عاما، بائع ملابس، ومقيم بمدينة الزقازيق، بالشروع في قتل المجني عليه وسام محمد محمود حسين عمدة، حيث عاجله المتهم الأول بطلقة من سلاح ناري «فرد خرطوش»، فاستقرت بصدره، ما أدى لإصابته، وذلك إثر وقوع مشاجرة بينهما.

وبحسب أوراق القضية، تواجد المتهم الثاني للشد من أزر المتهم الثاني، إلا أنه خاب آثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرداتهما فيه، وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

معاقبة متهم بتزوير محضر رسمي بالسجن 3 سنوات

وفي سياق آخر، قررت هيئة المحكمة بمعاقبة بائع بتزوير محضر رسمي بالسجن المشدد 3 سنوات.

وتعود أحداث القضية رقم 16749 لسنة 2021 جنايات أول الزقازيق والمقيدة برقم 4017 لسنة 2021 جنايات كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا باتهام «إبراهيم. ر. ع»، 25 سنة، بائع ملابس، بتزوير محرر رسمي، وهو محضر تحقيق النيابة العامة في القضية رقم 8740 لسنة 2021 جنح الموسكي بتهمة الشروع في سرقة.