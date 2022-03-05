تدشن منصة «EgyCosm» الإلكترونية لإدراج وتداول مستحضرات التجميل

أعلنت هيئة الدواء المصرية، اليوم السبت، عن تدشين المنصة الإلكترونية «EgyCosm»، بشأن إدراج وتداول مستحضرات التجميل عن طريق ميكنة جميع الإجراءات، وكافة الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لتسجيل مستحضرات التجميل، تماشيًا مع النظام الأوروبي المتبع للإدراج.

ورش عمل افتراضية مرتقبة لممثلي شركات التجميل

وأكدت الهيئة، في بيان، أنه سوف يتم عقد مجموعة ورش عمل افتراضية لممثلي شركات التجميل، لشرح طريقة استخدام المنصة الإلكترونية، والتي سيتم من خلالها تطبيق القرار الوزاري رقم 122 لسنة 2022.

تشجيع الصناعات المحلية

وأشارت الهيئة إلى أن القرار الوزاري يهدف إلى تشجيع الصناعات المحلية، وضبط الأسواق فيما يخص استيراد مستحضرات التجميل ذات جودة موثوقة المصدر، من خلال تبسيط الإجراءات اللازمة للموافقة على تداول مستحضرات التجميل، والاعتماد على المتابعة في الأسواق.

ضمان جودة وسلامة وأمان مستحضرات التجميل

كما يهدف القرار إلى ضمان جودة وسلامة وأمان مستحضرات التجميل، وجذب كافة العاملين في هذا المجال إلى اتباع نظام الإدراج لمنتجاتهم، ومنع السوق السوداء، والمخالفات في هذا النطاق.

إنشاء قاعدة بيانات لمستحضرات التجميل

كما يهدف أيضاً إلى إنشاء قاعدة بيانات لمستحضرات التجميل قائمة على كافة المعايير القياسية العالمية في هذا الشأن، وتحديثها بشكل يومي، وتسهيل التواصل بين كافة المتعاملين بسوق مستحضرات التجميل المصري وهيئة الدواء المصرية.

ويستهدف القرار ضمان سلامة وكفاءة وأمان مستحضرات التجميل التي يتم تداولها، لضمان توافر مستحضرات تجميل ذات بمعايير عالية من الأمان والجودة، والحصول على كافة خدمات الإدراج بشكل إلكتروني.

حفظ وتسجيل الملفات المقدمة إلكترونياً

ويتضمن القرار حفظ وتسجيل الملفات المقدمة إلكترونياً على مدار الساعة، وسهولة استرجاعها، وتسهيل وتسريع عملية تقييم الطلبات والملفات المقدمة، مما يترتب عليه توفير الوقت والجهد لمقدم ومراجع الطلب.

وأوضحت الهيئة أنها قامت بتطوير ملف التجميل من خلال محورين أساسيين، وهما: تطوير نظم العمل المتبعة لتنظيم تداول مستحضرات التجميل، وتطبيقها بمنصة إلكترونية بالتوازي.