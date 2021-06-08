مقترح بإقرار 2% على مستحضرات التجميل.. والنواب يرفض: «سيدات مصر هيزعلو»

طالب النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، بإقرار نسبة 2% (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المحلية ضمن الموارد الخاصة لتمويل صندوق الطوارئ الطبية الذي تناقشه الجلسة العامة للبرلمان اليم.

وعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مقترح النائب للتصويت على الجلسة العامة، إلا أنه تم الرفض، ليعقب رئيس المجلس: "مفيش ولا نائبة رفعت إيدها بالموافقة".

ومازح رئيس مجلس النواب، النائب أيمن أبو العلا، قائلا: "سيدات مصر كده هيزعلوا منك"، وتعقيب رئيس البرلمان، على

قانون صندوق الطواريء الطبية

واثارت المادة 10 من قانون صندوق الطوارئ الطبية المتعلقة بموارد الصندوق نقاشا مطولا حول موارد الصندوق وجاء نص المادة كما يلي :

تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

ـ المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.

ـ 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.

ــ 3 % من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.حذف.

ــ 1% واحد بالمائة من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.حذف.

- المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.

-الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة.

ـ عوائد استثمار أموال الصندوق.ـ المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 تنظيم المنشآت الطبية.

ـ الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة.

ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء.