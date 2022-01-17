جمارك «أرقين» تحبط محاولة تهريب 3900 عبوة من مستحضرات التجميل

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن إحباط تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 بـاللجنة الجمركية الثانية بمعبر «أرقين» برئاسة حمدي محمد مكي.

وقالت «الجمارك» في بيان، إنه بناء على مذكرة معلومات من النقيب محمد عصام عبد اللاه وكيل وحدة المباحث والمقدم محمد إسماعيل رئيس وحده المفرقعات وعبد الفتاح عبده مسئول الأمن الجمركي بالمعبر، مفادها اعتزام الراكب «ع. ا.ا» سوداني الجنسية، تهريب كمية من مستحضرات التجميل في الأتوبيس المسافر إلى الخرطوم.

ضبط 3900 عبوة كريم ميلانو فري

وتابعت «الجمارك» بأنه بالعرض على حمدي محمد مكي مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من ممدوح محمود ومحمود رشدي وحسين عبد اللاه مأموري الجمرك فتبين وجود 3900 عبوة كريم ميلانوفري 4% لتفتيح البشرة «Milano free» داخل الأمتعة الشخصية للراكب.

وأكدت مصلحة الجمارك المصرية، أن الدكتور قدري هابيل فرج رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1 لسنة 2022 وحرره محمود عابد.

ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

كانت مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية أعلنت أمس أن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عبد الفتاح طه تمكنوا من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 تنفيذا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك وأشرف زيتون مدير الإدارة العامة للأمن الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.