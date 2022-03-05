البابا تواضروس الثاني يجتمع باللجنة الدائمة للمجمع المقدس

ترأس البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت، اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس التي تضم مقرري اللجان الرئيسية بالمجمع، و6 من مطارنة الكنيسة إلى جانب سكرتارية المجمع المقدس.

العلاقات المسكونية للكنيسة القبطية

وناقش البابا خلال الاجتماع، مجموعة من الموضوعات المهمة في مجال العلاقات المسكونية للكنيسة القبطية وبعض الترتيبات الإدارية الكنسية؛ منها المعاهد التعليمية وموضوعات تخص شئون الرهبنة والأديرة داخل وخارج مصر، وأيضًا ترشيحات الأساقفة الجدد.

جلسة المجمع المقدس

وانتهت الجلسة بمجموعة من التوصيات المهمة التي تعرض في جلسة المجمع المقدس، المقرر عقدها 9 يونيو المقبل.