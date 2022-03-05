رئيس التحرير

محمود مسلم

البابا تواضروس الثاني يجتمع باللجنة الدائمة للمجمع المقدس

كتب:

مصطفى رحومة
04:41 م | السبت 05 مارس 2022
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

ترأس البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت، اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس التي تضم مقرري اللجان الرئيسية بالمجمع، و6 من مطارنة الكنيسة إلى جانب سكرتارية المجمع المقدس.

العلاقات المسكونية للكنيسة القبطية

وناقش البابا خلال الاجتماع، مجموعة من الموضوعات المهمة في مجال العلاقات المسكونية للكنيسة القبطية وبعض الترتيبات الإدارية الكنسية؛ منها المعاهد التعليمية وموضوعات تخص شئون الرهبنة والأديرة داخل وخارج مصر، وأيضًا ترشيحات الأساقفة الجدد.

جلسة المجمع المقدس 

وانتهت الجلسة بمجموعة من التوصيات المهمة التي تعرض في جلسة المجمع المقدس، المقرر عقدها 9 يونيو المقبل.

اقرأ المزيد:

الكنيسة: نستهدف توعية 56 مجتمعا ريفيا بمخاطر الزيادة السكانية سنويا

لافروف: رئيس أوكرانيا يكذب بشكل صارخ.. وحاول هدم الكنيسة الروسية

رئيس الإنجيلية يشهد الاحتفال بإعلان نتائج انتخابات الكنيسة الرسولية

رئيس الكنيسة الأسقفية: الغضب يقود للخطأ.. والغفران هو الحل
بقلم مصطفى رحومة