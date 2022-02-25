لافروف: رئيس أوكرانيا يكذب بشكل صارخ.. وحاول هدم الكنيسة الروسية

هاجم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الرئيس الأوكراني فولوديمير أولكساندروفيتش زيلينسكي، بعدما سألته صحفية عن تصريحاته بشأن جاهزية «كييف» للحوار مع موسكو لكنها تحتاج إلى الضمانات الأمنية.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي: «لم يقل الحقيقة وكذب عليكم، وذكر المحادثات في معيارين، أولا فقد رفض تنفيذ ما نص عليه بنود مينسك، وحاول مع رعاته الغربيين تنظيم صيغة النورماندي ودون ضمان أن هذه اللقاءات ستصل إلى نتائج واقعية».

النظام الأوكراني يستخدم الإبادة الجماعية والتمييز ضد الثقافة الروسية

وأضاف: «ثانيا حاول الانضمام إلى الناتو وسمعنا التهديدات بأن أوكرانيا قد تحصل على الأسلحة النووية، كما أن نظامه يستخدم الإبادة الجماعية والتمييز ضد الثقافة الروسية والكنيسة الأرثوذكسية وكان يعمل على هدمها، وعرضنا عليه الضمانات الأمنية في ديسمبر الماضي وشرطنا الوحيد كان تطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها على المستوى الرفيع ضمن إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لكي لا يعزز أحد أمنه على حساب أمن الآخرين، لكنه لم يرغب في تطبق الالتزامات مثل رعاته الغربيين، والآن يكذب بشكل صارخ».