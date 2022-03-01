الكنيسة: نستهدف توعية 56 مجتمعا ريفيا بمخاطر الزيادة السكانية سنويا

حذر القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من الزيادة السكانية، مؤكدًا أنها تؤثر على كل مقدرات الدولة، لافتًا إلى أن الخطاب الديني المسيحي يعمل على التوعية بهذه القضية في كل المجالات منذ فترة كبيرة لتحذير الأقباط من أخطار الزيادة السكانية.

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة القبطية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الكنيسة تلمس بعض الأمور التي تحتاج لضبط بشأن الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق وثيقة تنظيم الأسرة في أبريل 2021 معتبرًا أنها كانت من البدايات المختلفة للتوعية بالقضية.

الكنيسة تستهدف توعية 56 مجتمعا كل عام

وشدد إبراهيم على أن التغيير في الفكر بخصوص هذه القضية يحدث بأشكال مختلفة، مؤكدًا أن الكنيسة تستهدف المجتمعات الريفية للتوعية بخصوص تنظيم الأسرة، وأنها تستهدف 56 مجتمعًا كل عام للتوعية بخطورة الزيادة السكانية.

وأوضح إبراهيم أنه يتم استخدام أكثر من وسيلة لمخاطبة المواطنين من كافة الزوايا، مشيرًا إلى أنه يتم صناعة محتوى درامي لمخاطبة المجتمعات البسيطة «التوعية تشتغل في إن الأسرة ذات العدد الكبير التي لا يستطيع عائلها الإنفاق عليها؛ لازم جميع أفرادها يكونوا منتجين».

الكنيسة تقدم دروس توعية للمقبلين على الزواج

وأشار إلى أنه يتم توضيح أن سبب معاناة الأسرة في هذا السياق، هو زيادة عدد أفراد الأسرة، مؤكدًا أن الكنيسة تقدم دروس توعية للمقبلين على الزواج، والآباء الكهنة والخدام في الكنيسة في حالة تواصل دائم مع المواطنين «متواجدين دايمًا وعايشين واقع الأسر»، مؤكدًا أن هذا الأمر يساعد على زيادة التوعية بالقضية السكانية «هناك جهود من الكنيسة لتعليم الكبار الذين يضغطوا على أبنائهم بكثرة الإنجاب».