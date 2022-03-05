خطة وزارة الشباب لتدريب 70 ألف طالب على حل الامتحانات في 12 محافظة

وضعت وزارة الشباب والرياضة من خلال مديريات الشباب والرياضة في المحافظات، خطة موسعة للاهتمام بالطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية، ومن بين محتويات هذه الخطة، تدريب الطلاب والطالبات على حل امتحانات نهاية العام الدراسي، حيث تستهدف الخطة تدريب 70 ألف طالب وطالبة في 12 محافظة من محافظات الجمهورية.

وتنفذ وزارة الشباب والرياضة خطة التدريب على أعمال الامتحانات بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم الفني والأوقاف والتنمية المحلية والأزهر والكنيسة القبطية الارثوذكسية.

المحاضرات لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية

كما تتناول برامج القوافل الجانبين «التعليمي والديني» لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، حتى نهاية شهر أبريل المقبل، إيمانًا بالدور المجتمعي الذي تلعبه القيادة السياسية للمساهمة في تقديم الدعم الكامل للمواطنين بقرى حياة كريمة، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وترسيخ القيم والأخلاق الإيجابية ومواجهة الظواهر السلبية التي تعوق تقدم الوطن.

قوافل تعليمية بقرى حياة كريمة في محافظتي أسوان وسوهاج

وبدأت المرحلة الأولى من الخطة في قرى «حياة كريمة» بمحافظتي سوهاج وأسوان، تحت شعار الجمهورية الجديدة والطريق إلى المستقبل، واستهدفت فعاليات المرحلة مشاركة 6850 طالبًا وطالبة من قرى مركز المنشأة والمراغة بسوهاج، وقرى نصر النوبة ودراو وكوم أمبو بأسوان، بمراكز الشباب والمدارس التي تم إدراجها في الخطة من قبل وزارتي الشباب والتعليم، حيث قامت القوافل في هذه القرى بتنفيذ الجانب التعليمي من خلال شرح ومراجعة أهم النقاط في المنهج وتدريب الطلبة على كيفية الإجابات الصحيحة في الامتحان عن طريق نخبة من المعلمين المتخصصين المعتمدين أكاديميا من وزارة التربية والتعليم ومقدمي المواد بالقنوات التعليمية بالتليفزيون المصري.

وتضمَّنت فقرات القوافل ندوات دينية، حيث استمع 3000 مواطن إلى الجانب الديني من خلال ندوة دينية أقيمت نظمتها مديرية الشباب والرياضة بمركز المراغة بمحافظة سوهاج ناقش فيها المحاضرون أحكام الزكاة والصدقات، ودورهما في التنمية المجتمعية، والحث على التكافل المجتمعي، وأنه مطلب ديني ووطني وإنساني، وأحد أهم عوامل استقرار المجتمعات، التكافل الاجتماعي ومعوقاته.