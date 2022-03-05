«صناع الخير» تنظم قافلتين للكشف على أمراض العيون ضمن «حياة كريمة»

نجحت مؤسسة «صناع الخير» للتنمية والشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري وضمن جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تنظيم قافلتين للكشف على أمراض العيون بقرى الدلجمون مركز كفر الزيات بالغربية ونزالي جانوب مركز القوصية بأسيوط ضمن فعاليات مبادرة «عنيك في عنينا» للحد من مسببات العمى تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وإشراف نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع محافظي الغربية وأسيوط.

وجرى تنظيم القوافل الطبية بحضور عدد من القيادات التنفيذية و الشعبية بالمحافظتين، وتمّ تقديم جميع خدمات القافلتين بالمجان تماما مع الأخذ بكل الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية وأكّدت عليها وزارة الصحة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

من جهته، أكّد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي بـ«صناع الخير» أنَّ القافلة الأولى جرى تنظيمها بقرية الدلجمون مركز كفر الزيات، إذ تم توقيع الكشف على عيون 792 من أهالي القرية والقرى المجاورة بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان لعدد 380 مواطنًا وتشخيص احتياج 205 مواطنين لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة سوف يتمّ التجهيز لإجراء تلك العمليات قريبا كما قامت القافلة بتشخيص احتياج 379 مواطنًا لنظارات طبية على أن يجرى تسليم النظارات للمواطنين قريبًا.

وأضاف المدير التنفيذي بـ«صناع الخير» أنَّ القافلة الثانية التي جرى تنظيمها بقرية نزالي جانوب مركز القوصية بأسيوط وقعت الكشف على عيون 930 من أهالي القرية والقرى المجاورة، وجرى خلالها صرف الأدوية بالمجان لـ560 مواطنا وتشخيص احتياج 220 مواطنًا لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة سوف يتم التجهيز لإجراء تلك العمليات قريبًا كما شخصت القافلة احتياج 260 مواطنًا لـ النظارات الطبية على أن يجرى تسليم النظارات للمواطنين خلال 10 أيام من تنفيذ القافلة.