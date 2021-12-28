تصريحات وزير التربية والتعليم اليوم عن مدة العام الدراسي والتعيينات والوجبات

أثارت وزير التربية والتعليم اليوم أمام مجلس النواب ردود فعل واسعة، لاسيما وأن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تحدث فى الجلسة البرلمانية لمجلس النواب لأول مرة بعد سلسلة من الاعتذارات خلال الأسابيع الماضية، وخصصت الجلسة لمناقشة مشكلات التعليم ما قبل الجامعى فى مصر، والرد على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة بشأن حقيقة عجز المدرسين وتكدس الفصول وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس وارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات، وذلك فى ضوء طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب والتى وصل عددها لأكثر من 120 أداة رقابية .

أزمة مسابقات التعليم

تصريحات وزير التربية والتعليم اليوم، تضمنت أزمة الـ36 ألف معلم الذين اجتازوا مسابقات التعليم ولم يتم تعينهم حتي الآن، حيث أكد وزير التربية والتعليم أن التطوع هو أحد الحلول لسد أزمة عجز المعلمين ، وتم اللجوء إليها بعد طرح هذا الأمر من قبل بعض المواطنين راغبى المساعدة والحاصلين على مؤهل تربوى، مشيراً إلى أن التطوع ليس إهداراً أو إهانة للمعلم ولكنه حل للمشكلة.لافتا إلى أن تحديد مقابل حصة التطوع لا يمثل رؤيتنا لما يستحقه المعلم ولكننا نريد حل المشكلة، وهذه أفضل الحلول المتاحة وفقا لما هو متاح من إمكانيات.

وقال الدكتور طارق شوقى ضمن تصريحاته اليوم: أنا أقول لكم نحن نريد فلوس، أنا عايش كده من يوم دخلت الوزارة، لا يوجد فلوس ولا تعينات، ومشكلة 36 ألف معلم.. نحن نحصل من المالية على أموال لكل 3 أشهر.

التعيينات فى الجهاز الإدارى

واستطرد قائلا: لا يوجد تعينيات فى الجهاز الإداري أنا عاوز ولكن مفيش لا فلوس ولا تعينيات، كما لا يوجد قانون يعاقب على فكرة عدم التعيينات وهذا الأمر أريدكم معايا، وأنتم بتوع القوانين.

وتابع وزير التعليم: بقولكم نفسى استثني المعلم والطبيب من قرار عدم التعينيات، مضيفا: ممكن نطالب الاستثناء للمعلمين والأطباء طول الوقت نريد منهم وهذه أبعاد المشكلة ونشوف حل.

وشملت تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، الكشف عن وجود تعاون مع المجلس الأعلي للجامعات وكليات التربية لحل أزمة نقص المعلمين مشيراً إلى أن الوزارة تدرس الاستعانة بخريجى كليات التربية.

مدة اليوم الدراسى فى مصر

كما تضمنت تصريحات وزير التربية والتعليم بمجلس النواب اليوم الحديث عن مدة العام الدراسى فى مصر قصير مقارنة بالدول الأخرى، متسائلا: "ليه العام الدراسى فى مصر قصير". وقال الدكتور طارق شوقى : "المتوسط فى الدول إن العام الدراسى يكون 180 يوم فما فوق، ولكن فى مصر العام الدراسى 100 يوم، ليه السنة 100 يوم.

الوجبات المدرسية للطلاب

وحول الوجبات المدرسية قال وزير التربية والتعليم ،أنه لا يوجد لديه أى تقارير رسمية تفيد بوجود تسمم بسبب الوجبات المدرسية، و كل ما يقال عن ذلك إدعاءات على السوشيا ميديا، كما أن وزارة التربية والتعليم ليست مسئولة عن تقديم الوجبة المدرسية.

واستطرد طارق شوقي في تصريحاته أمام النواب قائلا: أنا اللى بستلم الخدمة ولا أقدمها إحنا الزبون والمسئول عن تقديم الخدمة وزارة الصحة.