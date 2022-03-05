«أزهرية القليوبية» تطلق رسمياً مشروع التحول الرقمي بإدارة الامتحانات

أطلقت منطقة القليوبية الأزهرية، اليوم السبت، مشروع تطبيق وتفعيل التحول الرقمي بإدارة الامتحانات، في إطار مشاركة الأزهر الشريف في تطبيق التحول الرقمي، وفق «رؤية مصر 2030»، بحضور الشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات.

سرعة إنجاز الأعمال للعاملين وأولياء الأمور

وقال الدكتور سعيد عبدالغفار، رئيس الإدارة لمنطقة القليوبية الأزهرية، إن المشروع يهدف إلى سرعة إنجاز الأعمال، وتخفيض نفقات خطوط السير لمناديب المعاهد والإدارات التعليمية، وتقليل الوقت والجهد، وتوفير فرص حقيقية لكافة الأطراف المعنية للحصول على المعلومات بدقة وسرعة، مؤكداً أن تطبيق التحول الرقمي أكثر من مجرد تحميل بيانات أو إحصاءات، بل إتاحة فرص متساوية للعاملين والمتعلمين وأولياء الأمور، للتواصل والحصول على الخدمات عبر المنصات الإلكترونية.

خصوصية المعلومات وسرية البيانات

وقال الشيخ عبدالموجود دسوقي، الوكيل الشرعي للمنطقة الأزهرية، إن المشروع يعتمد على أسس خصوصية المعلومات وسرية البيانات، وعدم الكشف عنها إلا للمختصين فقط، والدقة في الحصول على البيانات والمعلومات بشكل صحيح ومنظم ومتكامل، للأشخاص المصرح لهم فقط، في أقل وقت ممكن، خاصةً لأصحاب القرار.

مسايرة التقدم التكنولوجي ضرورة حتمية

وقال الدكتور محمد فخري، الوكيل الثقافي للمنطقة، إنه في ظل مستحدثات العصر التي تتطلب التحول من النظام التقليدي إلى النظام التقني، كان يتوجب علي الأزهر اللحاق بركب التقدم ومسايرة الاتجاه التكنولوجي، الذي أصبح ضرورة حتمية، وأضاف: «من هذا المنطلق، كان علينا، في منطقة القليوبية الأزهرية تطبيق أحدث التقنيات المتطورة في مجال منظومة الامتحانات والعمل الإداري بالمنطقة»، ويُعد هذا المشروع نواة حقيقية نحو تطوير شامل لمنظومة العمل بالمنطقة.

تطبيق مقترح الشباك الواحد

وقال الدكتور أيمن السيسي، مدير الامتحانات بمنطقة القليوبية الأزهرية، المشرف على المشروع، إن فكرة المشروع تتلخص في تطبيق مقترح الشباك الواحد، من خلال ربط إدارة الامتحانات بجميع إدارات ديوان عام المنطقة، وكذا الإدارات التعليمية والمعاهد التابعة لها، ومن ثَم الربط العام بالإدارة المركزية للامتحانات.

وأضاف أن رؤية المشروع تتمثل في التوظيف الفعال للموارد البشرية، والتنمية المستدامة للعاملين، وتدريب الكوادر البشرية، وتفعيل آليات الوصول للمستفيدين، وتقديم خدمات الدعم الفني والتطوير المستمر.

حضر الاحتفال كل من الدكتور محمد الشحات، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية السابق، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، وسيد عبدالعاطي، من إدارة الكمبيوتر التعليمي بقطاع المعاهد الأزهرية، إضافة إلى ممثلين من جامعة بنها، والقيادات التنفيذية بمحافظة القليوبية، وممثلين من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية.

وفي ختام الاحتفال، تم عرض تجربة عملية للمشروع، من خلال التواصل مع ممثلي الإدارات التعليمية مع المشاركين، وعرض شامل يؤكد نجاح التجربة وبدء العمل بالمشروع.