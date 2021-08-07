تنطلق، الأربعاء المقبل، امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2021 بمحافظة القليوبية، وتستمر 6 أيام حتى 17 أغسطس الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث استعدت المديرية لبدء امتحانات الدور الثاني 2021.

الجدول التفصيلي للدور الثاني للشهادة الإعدادية القليوبية

وتضمن جدول الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2021 القليوبية التالي:

- 11 أغسطس يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء.

- 12 أغسطس يؤدي الطلاب امتحان مادة العلوم.

- 14 أغسطس يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الاجنية الأولى (اللغة الإنجليزية).

- 15 أغسطس يؤدي الطلاب مادة الهندسة.

- 16 أغسطس يؤدي الطلاب امتحان مادة الجبر والإحصاء.

- 17 أغسطس يؤدي الطلاب امتحان في مادة الدراسات.

الامتحان التكميلي للإعدادية الدور الثاني 2021 القليوبية 17 أغسطس

ويؤدي الطلاب الامتحان التكميلي الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية الدور الثاني 2021 القليوبية في نفس وقت امتحانات الدور الدور الثاني، وتحسب لهم الدرجات كاملة.

يذكر أن الطلاب الذين لم يجتازوا امتحان الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية 2021 انتهوا من الامتحان التكميلي بمعرفة الإدارات التعليمية بنفس مواصفات الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الأول (ورقة امتحانية مجمعة للمواد الأساسية)، وجرى تسليم النتيجة للجنة النظام والمراقبة، كما عُقد امتحان الطلاب في المواد خارج المجموع والمستوي الرفيع بمعرفة الإدارة والمدرسة وتسليمها للجنة النظام والمراقبة.

جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021.. المواد غير المضافة للمجموع

وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للشهادة الإعدادية الدور الثاني 2021 القليوبية ستعقد من المنزل، وتتولى الإدارة التعليمية والمدرسة إعدادها ضمن جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021 محافظة القليوبية، فضلًا عن إخطار أولياء الأمور خاصة من كانوا عالقين في السفر بسبب ظروف كورونا، مشيرًا إلى أنه وجه بالانتهاء من كافة الاستعدادات لأداء الطلاب الامتحانات، فضلًا عن التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان، خاصة لجان الفتيات.