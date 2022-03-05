نواب التنسيقية يناقشون قانون حقوق المسنين: يحافظ على كرامة كبار السن

شارك عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الندوة التي نظمها مجلس إدارة نادي الزهور لمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة.

مشروع قانون حقوق المسنين

وحضر الندوة كل من : النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ، والنائبة هادية حسني عضو مجلس النواب، والمستشار محمد الدمرداش رئيس مجلس إدارة نادي الزهور.

وقال فتحي، خلال الندوة، إنه من المميز والرائع أن الدولة تفكر في هذا القرار بحق المسنين بأن لهم حقوقاً يجب الأخذ بالاعتبار بها ومراعاة سنهم، موضحًا أن مشروع قانون حقوق المسنين هو ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضع نصب أعينها حقوق كافة فئات المجتمع المصري.

كرامة المسنين

وأشار وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يحافظ على كرامة المسنين ويعمل على توفير حياة كريمة لهم، كما أن هذا القانون يعد خطوة جادة للمساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية فى ظل بناء الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه، أكد النائب محمد فريد، أن قانون حقوق المسنين يستهدف تحسين جودة حياة المسنين، وهو قانون شامل يقر بمجموعة كبيرة من الحقوق، مثل الحق في الرياضة والحق في النقل وخلق بعض الامتيازات الأخرى، مثل خصومات وسائل النقل والأماكن الثقافية والسياحية، موضحا أن هذا القانون يخاطب فئة كبيرة من المصريين، ويأتي تطبيقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

تسهيل المهام الحياتية لكبار السن

وأشار وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ، إلى أن هذا القانون يستهدف تسهيل المهام الحياتية لكبار السن، وسيجري إنشاء صندوق خاص يتولى الانفاق على هذه الالتزامات وتوفيرها، وهناك كارت للخدمات يمكنهم الحصول عليهم للتمتع بالخدمات.

فيما أعربت النائبة هادية حسني، عن سعادتها بتنظيم هذا الندوة، التي تهدف إلي جلسة نقاشية بنادي الزهور حول قانون حقوق المسنين؛ لخلق حالة من الحوار المجتمعي بين النواب وأصحاب الشأن لأخذ مقترحاتهم وآرائهم وتوضيح بعض النقاط حول مشروع القانون.