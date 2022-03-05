تطبيق أحدث منظومة للحفاظ على البيئة بمشروع «العاصمة» بشراكة عالمية

إنشاء أول مجمّع لإدارة المخلفات الصلبة بالشراكة مع «بيئة الإماراتية» يونيو المقبل

تبدأ شركة العاصمة الإدارية فى تفعيل عقد الشراكة الموقع مع شركة بيئة الإماراتية، الشركة الرائدة فى مجال الاستدامة والخدمات البيئية فى دولة الإمارات، لإدارة مجال المخلفات الصلبة بالعاصمة الإدارية فى يونيو المقبل لإنشاء أول مجمع لإدارة المخلفات الصلبة، حيث تم تخصيص منطقة على بعد 60 كم على طريق السويس لإنشاء مدفن صحى.

وقال اللواء عادل الزميتى، رئيس قطاع الخدمات وإدارة المخلفات الصلبة بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن «العاصمة الإدارية» تطبق أحدث منظومة للحفاظ على البيئة وإدارة كافة الخدمات وفقاً لأساليب التكنولوجيا الحديثة، موضحاً أن خطة وضع منظومة جديدة لإدارة عمليات جمع المخلفات ودعم الحفاظ على البيئة تدخل ضمن الأولويات العاجلة التى بادرت شركة العاصمة الإدارية باتخاذ خطوات فاعلة بشأنها خلال السنوات الماضية، ومنذ انطلاق أعمال التنمية الأوّلية بالمشروع بغرض التأسيس لمنظومة متكاملة تراعى مشروعات التنمية المتكاملة بالمدينة، وما تطمح إليه فى أن تصبح نموذجاً للمدن الذكية الجديدة بالدولة.

وأضاف أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عقدت شراكة عالمية لتأسيس منظومة إدارة الحفاظ على البيئة، وتمثل ذلك فى توقيع تعاقد رسمى مع مجموعة الشارقة الإماراتية ممثلة فى شركة «بيئة الإماراتية» لإدارة منظومة جمع النفايات بالمدينة لمدة 15 عاماً، وتم تخصيص نحو 300 فدان لإقامة مشروعها، مضيفاً أن شركة «بيئة الإماراتية» قامت بتوريد 51 مُعَدّة للمدينة.

وأشار إلى أن شركة (بيئة الإماراتية) تتولى أعمال الإنشاءات المتكاملة بالمرحلة الأولى للمشروع، وتتضمن هذه المرحلة إقامة مدفن صحى ووحدة لعمليات فرز المخلفات، ووحدة خاصة للمعالجة، ووحدة لإعادة التدوير، ومن المخطط الانتهاء من إنشاءات المرحلة الأولى وتوفير المعدات اللازمة لها خلال 18 شهراً فقط، حيث تتولى الشركة الإماراتية توفير المعدات الحديثة للمشروع والقيام بأعمال تدشين المبانى، كما يتضمن مجمّع المخلفات الضخم المستهدف إقامته بالعاصمة الإدارية مرحلتين، المرحلة الأولى تختص بإدارة المخلفات الصلبة ومشتملاتها، وتختص المرحلة الثانية بمخلفات ناتج الحفر ومخلفات الهدم، والمقرر أن يتم معالجتها وتحويلها إلى منتجات أخرى يمكن استخدامها.

وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى لمجمع المخلفات الصلبة بالعاصمة الإدارية، أوضح أنها تضم إنشاء مقرات خاصة للمدافن الصحية ووحدات للفرز ووحدات للمعالجة ووحدات لإعادة التدوير، كما ستشمل المرحلة الثانية المتعلقة بمخلفات نواتج الحفر إعادة تدويرها بالكامل وإخراجها فى صورة منتجات جديدة كإنتاج البلوكات الخرسانية والطوب الخرسانى والطوب الرملى.

الشركة تلتزم بتحويل 80% من النفايات إلى طاقة

وقال إن شركة «بيئة الإماراتية» ستتحمل مسئولية تكلفة إنشاءات المبانى وكذلك توفير المعدات من لوادر وسيارات للنقل وخطوط لإعادة التدوير، وذلك فى إطار التعاقد الموقع مع شركة العاصمة على إدارة المشروع لمدة 15 عاماً، كما انتهت الشركة من توريد 51 مُعَدّة، ووفقاً للتعاقد الموقع مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بشأن إدارة النفايات فى العاصمة الإدارية لمدة 15 عاماً، فمن المقرر الاستعانة بكوادر مصرية فى تنفيذ المشروع بما يدعم تحقيق الأهداف ونقل خبرات «بيئة» إلى الجانب المصرى، فضلاً عن تعزيز فكر التنمية المستدامة ومجالاته المختلفة فى المشروعات العملاقة بالدولة، كما تلتزم الشركة الإماراتية، وفقاً للتعاقد، بتحقيق معدلات بنسبة 80% فى عمليات تحويل النفايات إلى طاقة فى العاصمة الإدارية وتسعى إلى الحفاظ على هذا الالتزام، بالإضافة إلى تحقيق التنمية فى مجالات أخرى.