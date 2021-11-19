الحفاظ على موارد البيئة في منهج رابعة ابتدائي لتحقيق الحياة المستدامة

حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ربط الطالب بالبيئة المحيطة من خلال إضافة دروس واقعية في مناهج الصف الرابع الابتدائي، يلاحظها الطالب في حياته اليومية، حيث أوضحت تفاصيل المحافظة على موارد البيئة لتحقيق الحياة المستدامة في كتاب الدراسات الاجتماعية.

توضح الوزارة في الكتاب الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الحياة المستدامة هي أسلوب حياة يهدف إلى التعامل بشكل مسئول مع موارد البيئة وترشيد الإستلاك لها، وبالتالي تقليل النفايات، وهذه ليست مسئولية الحكومة وحدها بل مسئولية كل فرد في المجتمع.

يشرح الكتاب الموارد البيئة في السطور التالية

-المياه: تعد المياه من الموارد الطبيعية المتجددة التي يجب أن نحافظ عليها من التلوث لذلك تفرض الدولة عقوبات على كل من يلوث مياه نهر النيل. كما تعمل على استخدام وسائل ري حديثة لتقليل فقدان الكثير من المياه، وتوفر مصادر جديدة للمياه مثل حفر الآبار وبناء السدود لتخزين مياه الأمطار.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أنه يمكن ترشيد استهلاك المياه من خلال استخدام الدش بدلاً من حوض الاستحمام، وغلق صنبور المياه أثناء تنظيف الأسنان.

-الطاقة: اتجهت دول العالم لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل: الشمس والرياح والطاقة الكهرومائية المولدة من المياه. وهي طاقة نظيفة لا تتسبب في تلوث البيئة. ولذلك قامت مصر بإنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، مثل محطة كهرباء السد العالي لتوليد الكهرباء من المياه ومحطة الكريمات في الجيزة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومحطة الزعفرانة في محافظة البحر الأحمر لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن ترشيد استهلاك الطاقة من خلال إطفاء المصابيح والأجهزة الكهربائية غير المستخدمة، واستخدام مصابيح موفرة للطاقة.

-التربة: تعد التربة موردا طبيعيًا مهمًا لزراعة المحاصيل الزراعية التي تعتمد عليها في الغذاء والصناعة، ولكنها تتعرض لأخطار متعددة منها التلوث وتجريف الأرض الزراعية والإفراط في زراعة المحاصيل المجهدة للتربة مثل الأرز والقطن. وللحفاظ على التربة تنصح الدولة المزارعين باستخدام السماد العضوي وزراعة المحاصيل غير المجهدة للتربة مثل الفول والحمص.

مبادرة «اتحضر للأخضر» تهدف للحفاظ على البيئة

-الهواء: تلوث الهواء يضر بصحتنا، ولخفض نسبة تلوثه تبذل الدولة جهودا كبيرة في ذلك، مثل استخدام السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين. والتوعية بضرورة تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة في التنقل لخفض نسبة العوادم. ويمكنك أنت أيضا المشاركة في خفض نسبة تلوث الهواء من خلال استخدام الدراجات بدلا من السيارات وزراعة النباتات في البيئة المحيطة.

وأكد الكتاب، أنه للحفاظ على الحياة المستدامة والبيئة النظيفة تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ أهداف خطة التنمية التي أعدتها الأمم المتحدة لمساعدة البلدان على حماية مواردها وتوفير حياة مستدامة. لذلك أطلقت الدولة مبادرة «اتحضر للأخضر»؛ لحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة، والتوعية بأهمية التشجير وإعادة تدوير المخلفات.