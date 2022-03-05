«CIB» يحصل على تصنيف متقدم بالقائمة العالمية لـ«الإفصاح عن انبعاثات الكربون»

قام البنك التجارى الدولى - مصر (CIB) - أكبر بنك قطاع خاص فى مصر - بالكشف عن الأثر البيئى لعملياته لعام 2021 من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، وهى منظمة عالمية لا تهدف للربح تدير منصة رائدة للإفصاح البيئى حول العالم، ويقوم CIB بالإفصاح عن بياناته البيئية من خلال هذه المنصة منذ عام 2018.

وفى هذا السياق قال محمد سلطان، الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات بـCIB، إن الشفافية فى الإفصاح عن الممارسات البيئية والالتزام بتحسين آليات الإفصاح يمثلان جوهر قيم CIB، وإن البنك يقوم بقياس والإفصاح عن الأثر البيئى لعملياته منذ عام 2017، ويعكف باستمرار على تبنى أحدث معايير الإفصاح للوصول إلى أفضل النتائج، حيث قام بتطوير خطة الإفصاح عن ممارسات الاستدامة لتشمل إصدار تقارير متكاملة لقياس البصمة البيئية، التى تتضمن طرحاً أشمل لمؤشرات البصمة البيئية الرئيسية، وهما البصمة الأرضية، والكربونية، والمائية. وأضاف أن الكشف عن البيانات البيئية من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون يعد ضمن جهود البنك المتعلقة بالاستدامة البيئية، التى تشمل إصدار أول سند أخضر فى مصر، إلى جانب الانضمام للأعضاء المؤسسين «للتحالف المصرفى لخفض صافى انبعاثات الكربون إلى الصفر».

وفى سياق متصل قالت الدكتورة داليا عبدالقادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بـCIB، إن إدراج البنك بتصنيف متقدم بالقائمة العالمية لمشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، حيث تجاوز مستوى D (نطاق الإفصاح) ليصل إلى مستوى C (نطاق التوعية)، يعكس التزام البنك الراسخ بتحسين آليات إعداد التقارير وإدارة دقة البيانات، وحرصه على تبنى معايير عالمية لقياس والإفصاح عن آثاره البيئية.

وقال البنك فى بيان صادر عنه «بالإضافة إلى ذلك يعد الإفصاح السنوى عن الممارسات البيئية من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون ضمن جهود CIB لترسيخ الاستدامة والممارسات المصرفية المسئولة كإحدى الركائز الأساسية لعملياته، وبالتالى توفير منصة قوية لدمج ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة (ESG) بجميع أنشطته التشغيلية. وتشمل هذه الجهود إصدار البنك لأول تقرير عن البصمة الكربونية فى عام 2018 وتقرير البصمة البيئية فى عام 2021، وهو أيضاً أول بنك ينضم إلى «إطار العمل المعنى بالإفصاح المالى المتعلق بالمناخ» (TCFD) ويقوم بإصدار أول سند أخضر فى مصر، إلى جانب الانضمام للأعضاء المؤسسين «للتحالف المصرفى لخفض صافى انبعاثات الكربون إلى الصفر».

ومن جانبها قالت سونيا بوسل، المدير العالمى لسلاسل القيمة بمشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، إن تغير المناخ يشكل خطراً هائلاً على الشركات وسلاسل التوريد الخاصة بها حالياً وفى المستقبل، وإن الحل الوحيد لإدارة مخاطر تغير المناخ يتمثل فى قياس المخاطر البيئية وتحديد الفرص المتاحة للاستعداد للمستقبل، والحفاظ على القدرة التنافسية لهذه الشركات، فى ظل الاهتمام المتزايد للمستثمرين وصانعى السياسات بالشفافية فى الإفصاح عن الممارسات البيئية.

وأضافت أن CIB اتخذ خطوة هامة فيما يتعلق بالكشف عن الأثر البيئى لعملياته، من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، وإنها تتطلع إلى تفانيه المستمر لتحقيق المزيد من الشفافية وتعزيز الجهود الدولية لتأمين مستقبل مستدام تنخفض فيه درجة الحرارة إلى 1٫5 درجة مئوية.

جدير بالذكر أن CIB هو واحد من آلاف المؤسسات التى تقوم بالكشف عن بياناتها البيئية للمستثمرين والأطراف ذات العلاقة، من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون سنوياً، وهو ما يعكس التزام البنك بالشفافية والمساءلة، العاملين الرئيسيين لمتابعة التقدم المحرز وتحقيق مستقبل مزدهر وأكثر استدامة.