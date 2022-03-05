إصابة 7 أشخاص جراء انفجار أسطوانة غاز داخل محل في البحيرة

أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة بأنحاء الجسم وحروق من الدرجة الأولى، إثر انفجار أسطوانة غاز داخل محل بمركز الرحمانية في محافظة البحيرة.

انفجار أسطوانة غاز داخل محل

وتلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة الرحمانية يفيد باستقبال المستشفى 7 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وحروق من الدرجة الأولى، إثر انفجار أسطوانة غاز داخل محل، حيث حرر محضرًا بالحادث للعرض على النيابة.

أسماء المصابين جراء انفجار أسطوانة الغاز

وتبين إصابة كل من «محمد عوض الرحماني، 16 سنة، مصاب بكدمات في الوجة والقدم اليسري واليمني وحروق من الدرجة الأولى، وأحمد نايل محمد، 16 سنة، مصاب بكدمات متفرقة وحروق متفاوتة، محمد ياسر غراب، 17 سنة، مصاب بحروق في الوجه».

كما أصيب أيضًا هيثم حافظ خليل، 41 سنة، بكدمات متفرقة من الجسم، وحروق في الوجه من الدرجة الأولى، وأحمد رشاد أحمد، 20 سنة، مصاب بحروق في الوجه وكدمات بأنحاء الجسم.

بالإضافة إلى إصابة مصطفي رشاد إحمد، 20 سنة، مصاب بجروح وحروق متفاوتة من الدرجة الأولى بأنحاء الجسم، ومحمد القاضي، 20 سنة، مصاب بحروق في الوجه، وجميعهم يقيم بمركز الرحمانية.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الرحمانية العام، حيث تلقوا العلاج اللازم ومغادرة المستشفى لاستقرار حالتهم الصحية، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.