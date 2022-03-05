شيخ الأزهر يدعو المجتمع الدولي لمضاعفة المساعدات لأوكرنيا

أدان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، منذ قليل، العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأت 24 فبراير الماضي.

الإمام الأكبر يعرب عن تعاطفه مع الأوكرانيين

وأعرب شيخ الأزهر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تعاطفه مع المواطنين الأوكرانين لما أصابهم من ضرر نتج عنه تشريد أسر وإخراج مواطنين من بيوتهم وغيره من أشكال الأذى المادي والمعنوي.

وطالب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المجتمع الدولي بأن يضاعف جهوده، وكذلك المساعدات الإنسانية التي يقدمها لأوكرنيا من أجل نجدتها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أثر الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب الحرص على بذل المزيد من الجهود؛ لوقف الحرب بين الدولتين الأوروبيتين «روسيا وأوكرانيا».

شيخ الأزهر يدعو لأوكرانيا

ودعا شيخ الأزهر لأوكرانيا: «أسأل الله عز وجل أن تنتهي الحرب الروسية الأوكرانية في أسرع وقت ممكن، ويعود المواطنين الأوكرانيين إلى ديارهم التي طردوا منها سالمين غانمين».