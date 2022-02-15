«القومي للمرأة» يشكر شيخ الأزهر بعد فتوى «الكد والسعاية»

توجهت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بالشكر للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لحفظ حقوق المرأة العاملة التي شاركت في تنمية ثروة زوجها، من خلال دعوته الأخيرة الداعية لإحياء فتوى «حق الكد والسعاية».

وقالت «مرسي» في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على تأكيده ضرورة إحياء فتوى (حق الكد والسعاية) من تراثنا الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدًا في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة».

شيخ الأزهر يدعو لإحياء فتوى «الكد والسعاية»

ودعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم إلى ضرورة إحياء فتوى «حق الكد والسعاية» من التراث الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدًا في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة.

وأكد شيخ الأزهر أن التراث الإسلامي غني بمعالجات لقضايا شتى، إذا تأملناها سنقف على مدى غزارة وعمق هذا التراث، وحرص الشريعة الإسلامية على صون حقوق المرأة وكفالة كل ما من شأنه حفظ كرامتها.

الود والمحبة والمواقف

وشدد فضيلة الإمام الأكبر خلال لقاء مع الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل شيخ، وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، بمقر الأزهر اليوم، على أن الحياة الزوجية لا تُبنى على الحقوق والواجبات، ولكن على الود والمحبة والمواقف التي يساند الزوج فيها زوجته وتكون الزوجة فيها سندا لزوجها، لبناء أسرة صالحة وقادرة على البناء والإسهام في رقي وتقدم مجتمعها، وتربية أجيال قادرة على البذل والعطاء.