حقيقة تعطيل الدراسة اليوم في محافظات مصر بسبب رياح الخماسين 

أوضحت مصادر بالتربية والتعليم، حقيقة تعطيل الدراسة، اليوم الأحد، بسبب موجة الرمال والأتربة المتوقعة على مصر، والتي تعرف بـ«المنخفضات أو الرياح الخماسينية»، بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

وأكدت، مصادر مطلعة بمديريات التربية والتعليم بمحافظات مصر المختلفة موقف كل محافظة، حيث أنه لم يجر حتى الآن صدور تعليمات تفيد بتعليق الدراسة بسبب رياح الخماسين المتوقعة على البلاد، اليوم الأحد، وتبرز المديريات في جميع محافظات الجمهورية موقف انتظام الدراسة أو تعطيلها.

تعليم سوهاج

قال الدكتور العربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، إنه لا يوجد تعليق دراسة اليوم، ولم نتلقى أي تعليمات تفيد بتعليق الدراسة بسبب رياح الخماسين.

وأضاف «أبو زيد» في تصىريحات خاصة لـ«الوطن» أن العمل جارٍ في جميع المداس اليوم، ولا يوجد تعليق للدراسة، وأننا لم نتلقى أي تعليمات بشأن تعليق الدراسة.

تعليم دمياط

وكشفت مديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط، عن أنه لا نية لتأجيل الدراسة، اليوم الأحد، وأنه لم يصلنا أي إخطار بتعطيل الدراسة حتى الآن.

تعليم البحيرة

وأعلنت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم في محافظة البحيرة، أنه لا صحة لإصدار قرار بتعطيل الدراسة، اليوم الأحد، بجميع المدارس بالمحافظة نظرا لسوء الأحوال الجوية، وأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن.

تعليم إسكندرية

كما نفت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية، انتظام الدراسة، اليوم الأحد، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، في ضوء ما جاء من بيانات توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

تعليم الفيوم

وكشف الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أنّه لن يتم تعطيل الدراسة اليوم في المحافظة، مضيفاً أن المؤشرات المتوقعة لحالة الطقس الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية ومركز التنبؤ برياح الخماسين، وأكدت على أنه سيتم الالتزام بكل تعليمات الوزارة في حالة تعرض المحافظة لموجة الطقس السيئ اليوم في محافظة الفيوم.

تعليم البحر الأحمر

وأكد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، على انتظام الدراسة اليوم الأحد، بمدارس المحافظة، وذلك في انتظار تعليمات الوزارة في حالة مواجهة حالة من الطقس السيئ، قائلا: «لا يوجد ما يستدعي أي تأجيل للدراسة حتى هذه اللحظة»، موضحا: «أن غدا الأحد يوماً دراسياً منتظم».

تعليم الغربية

وأوضح، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الغربية، أن الدراسة مستمرة في مدارس المحافظة وعلى مستوى الإدارات التعليمية العشرة، اليوم الأحد، لحين إشعار آخر، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من احتمالية تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

تعليم بني سويف

ومن جانبه، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، محمد عبد التواب، إلى أن المديرية على أتمت استعداداتها لاستقبال طلابها، غدا الأحد، مع انتظام اليوم الدراسي لحين صدور أي تعليمات من الوزارة بإنهاء اليوم الدراسي في حالة الطقس السيئ.

وأضاف، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أنه تم تفعيل غرفة العمليات بالمديرية متصلة بغرف عمليات الإدارات التعليمية، وتوجيه فرق ولجان من إدارة المتابعة بالمديرية والإدارات وتوزيع قيادات ومديري عموم الإدارات المركزية بالمديرية لمتابعة سير العملية التعليمية خلال فترة مواجهة حالة الطقس السيئ وظهور رياح الخماسين كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية.

تعليم القليوبية

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم في القليوبية، إنه حتى الآن لم ترد أي تعليمات بتعطيل الدراسة، اليوم الأحد، في القليوبية بسبب سوء الأحوال الجوية ومواجهة لرياح الخماسين.

فيما وجهت مديرية التربية والتعليم مديري الإدارات التعليمية بإصدار تعليمات لمديري المدارس باتخاذ إجراءات سريعة حول رفع أي تجمعات لمياه الأمطار من المدارس وإزالة آثار الأحوال الجوية حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين.

تعليم الإسماعيلية

وأكد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية،الدكتور خالد خلف قبيصي، أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن تأجيل موعد الدراسة فى محافظة الإسماعيلية، موضحًا أنه من المقرر أن الدراسة تنتظم رسمياً على مستوى المحافظة ،اليوم الأحد، ولا صحة للتأجيل بسبب الطقس السيئ.

تعليم بورسعيد

وأعلنت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، استمرار الدراسة، اليوم الأحد، لحين إصدار قرار من الوزارة وخاصة في حالة مواجهة الطقس المتقلب بسبب «الخماسين» التى تمر بالبلاد.

وأوضح مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن بورسعيد تمر بطقس رياح الخماسين، ولم يحدث أمطار حتى الآن أو رياح نشطة محملة بالأتربة، وبالتالى فإنه لن يتم تعطيل الدراسة بمدارس بورسعيد اليوم.

تعليم كفر الشيخ

وأعلن أحمد السماحي، المتحدث الرسمي باسم محافظة كفر الشيخ، عن حقيقة تعطيل الدراسة، اليوم الأحد، في المدراس بالمحافظة، مؤكداً على أنه لا صحة لتعطيل المدارس اليوم، وأضاف أن الدراسة مستمرة كالمعتاد في كافة المدارس، سواء مدارس الفترة الواحدة أو الفترتين.

وقال «السماحي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لن يتم تعطيل الدراسة، مشيراً إلى أن محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، لم يصدر قراراً بتعطيل الدراسة، وأنه شدد على وكيل وزارة التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب والتلاميذ خلال اليوم الدراسي.

تعليم الوادي الجديد

وأكدت، مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم في محافظة الوادي الجديد، على أن الدراسة منتظمة غداً بالمحافظة، ولا صحة لما تم تداولة من تعليق الدراسة غداً لسوء الأحوال الجوية السيئة وظهور رياح الخماسين بالمحافظة.

جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أصدرت في بيان لها إن البلاد تتأثر، غدا الأحد، بأول منخفض خماسيني لهذا الموسم ويجلب معه رياح نشطة وجافة بشكل كبير، كما أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لمنخفض صحراوي أشبه بـ المنخفض الخماسيني، مصاحب برياح محملة بالأتربة والرمال المثارة، على أن يتراوح متوسط سرعات الرياح بين 40 و70 كم في الساعة على اختلاف المناطق تؤثر على أغلب مناطق الجمهورية، خصوصًا الطرق الصحراوية.