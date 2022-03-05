الجامعات تكشف موقف الدراسة غدا بعد تحذير الأرصاد من رياح الخماسين

كشف عدد من رؤساء الجامعات، عن موقف الدراسة غدا الأحد، بمختلف الكليات سواء بمحافظات القاهرة الكبرى أو الأقاليم، مؤكدين انتظامها وعدم وجود أي قرارات بتعطيلها، في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من رياح الخماسين، وذلك بعد انتظام الدراسة اليوم، بمختلف الكليات، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في اجتماعه الماضي، الخاص بالفصل الدراسي الثاني الجامعي الذي من المقرر أن يستمر لمدة 16 أسبوعا، حتى نهاية شهر يونيو المقبل، و

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في وقت سابق، عن قدوم منخفضات خماسينية من الصحراء الليبية، مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، وتكون العواصف الترابية أحيانًا، وهو ما يعرف برياح الخماسين، ومعها تنخفض الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة.

موقف تعطيل الدراسة غدا بالجامعات

وأكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، لـ«الوطن»، انتظام الدراسة غداً، دون أي مشكلات، لافتا إلى أنه لا توجد أي قرارات بتعطيلها، وأنها مستمرة وفقاً للجدوال الزمني المحدد بشأنها.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، انتظام الدراسة غداً، لافتا إلى أن الجامعة ستشهد غداً الأحد، تنظيم مهرجان التميز الرياضي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت شعار «شباب جامعات الجمهورية الجديدة»، بملاعب الجامعة بالمدينة الجامعية، الذي سيستمر على مدار يومين.

انتظام الدراسة غدا بالجامعات

وبدوره، كشف الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل، عن انتظام الدراسة بمختلف الكليات غدا، دون تعطيل، بمختلف الكليات، مؤكدا أن الجامعة ملتزمة بكل الإجراءات الاحترازية المشددة لمجابهة تفشي فيروس كورونا، منوهاً إلى أن الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني مستمرة حتى انطلاق امتحانات التيرم الثاني خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.