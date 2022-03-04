حالة الطقس السبت.. رياح الخماسين وعواصف ترابية وشبورة مائية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن قدوم منخفضات خماسينية من الصحراء الليبية، نحو الحدود الغربية للبلاد، مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، وتكون العواصف الترابية أحيانًا، وهو ما يعرف برياح الخماسين، ومعها تنخفض الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة.

منخفض السودان الموسمي

وأوضح خبراء الأرصاد أن خرائط التوزيعات الضغطية تشير إلى بداية نشاط منخفض البحر الأحمر (السودان الموسمي)، مما يؤدي لحالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تؤثر أحيانًا على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وذلك وفق دراسة مناخية أجراها الخبراء خلال شهر مارس 2017 إلى 2021 ومقارنتها بالتنبؤ الجوي لشهر مارس 2022.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

وأكدت الهيئة أن غدًا سيشهد شبورة مائية كثيفة من الساعة 4 إلى 8 صباحًا ببعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشهد البلاد غدًا أيضًا نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد بفترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت

وتسجل درجات الحرارة غدًا السبت ارتفاعًا ضئيلاً، وجاءت على النحو التالي:

القاهرة 23 13

الإسكندرية 22 14

طنطا 22 11

شبين الكوم 23 12

دمنهور 22 12

بلطيم 21 11

مطروح 21 13

السلوم 21 11

سيوة 23 08

بورسعيد 20 12

دمياط 20 11

الزقازيق 23 12

المنصورة 22 11

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 11

العريش 21 11

رفح 20 10

رأس سدر 23 11

نخل 21 03

نويبع 23 14

طابا 23 13

كاترين 19 05

الطور 24 11

شرم الشيخ 26 14

الغردقة 25 14

مرسى علم 26 14

الفيوم 24 09

بني سويف 24 09

المنيا 25 08

أسيوط 27 07

سوهاج 27 08

قنا 31 09

الأقصر 32 11

أسوان 32 11

إدفو 33 12

أبو سمبل 32 12

الوادي الجديد 28 11.