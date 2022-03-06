رئيس «القومي للسينما» تكشف تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الإسماعيلية

أعربت السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما عن حماسها للدورة الجديدة من مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة والتسجيلية والمقرر إقامة الدورة الـ23 منها بعد عدة أيام، مؤكّدة أنَّ الدورة الجديدة يوجد بها الكثير من الأشياء الجديدة ومنها التركيز على الطفل من خلال مسابقة كاملة صنعت خصيصًا لأفلام الطفل، بالإضافة إلى الاهتمام بالشباب بشكل خاص.

تكريم خيري بشارة

أما عن التكريمات، قالت زينب عزيز لـ«الوطن» إنَّ مهرجان الإسماعيلية يكرم في هذه الدورة المخرج الكبير خيري بشارة وهو صاحب تاريخ كبير في الأفلام التسجيلية، مؤكّدة أنَّ من لا يعرفه الكثير أن خيري بشارة بدأ حياته كمخرج للأفلام التسجيلية وأن تكريمه مستحق.

سعد هنداوي رئيسا للمهرجان

وعن سبب اختيار سعد هنداوي رئيسا للمهرجان خلفًا للناقد عصام زكريا، أوضحت رئيس المركز القومي للسينما أنَّ سعد هنداوي مخرج كبير ومثقف وله باع طويل في المهرجانات سواء محليًا او عربيًا أو حتى عالميًا، إذ أنَّه تولى إدارة الكثير من المسابقات بالعديد من المهرجانات المختلفة، لذا توجد به ثقة كبيرة.

أما عن رئيس المهرجان الجديد سعد هنداوي، ذكرت زينب عزيز أنَّه يستحق رئاسة المهرجان إذ يعمل بجد وحماس كبير كي يخرج دورة جديدة ناجحة للنور، مؤكّدة أنَّ عصام زكريا قدم دورات ماضية تستحق الإشادة، خاصة أنَّه طوّر كثيرًا من المهرجان خلال الدورة الماضية الذي أصرّ على خروجها إلى النور رغم وجود كورونا.