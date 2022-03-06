هاني الناظر يحذر مرضى الحساسية من «رياح الخماسين» ويقدم 5 نصائح وقائية

حذّر الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، من خطورة الرياح التي تتعرض لها البلاد اليوم، والتي تُعرف بـ«رياح الخماسين» على مرضى الحساسية بأنواعها سواء الصدرية أو الجلدية والجيوب الأنفية، وقدّم 5 خطوات وقائية حتى تمر هذه الرياح التي تصل لحد العاصفة بحسب بيان الأرصاد، بسلام.

رياح الخماسين ومرضى الحساسية

وقال هاني الناظر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ البلاد تتعرض لرياحٍ شديدة اليوم، تُعرف باسم «رياح الخماسين»، وتكون محمّلة بالأتربة، ومن المتوقع استمرارها حتى غروب الشمس، موضحًا أنّه ينصح أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ومرضى الحساسية بأنواعها الجلدية والصدرية والجيوب الأنفية بالآتي:

1- البقاء في المنزل لا سيما الأطفال وعدم الذهاب إلى المدرسة.

2- تناول قرص مضاد لـ«الهستامين» طويل المفعول، مساء، لأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الحساسية، بينما تكون الجرعة للأطفال ملعقة صغيرة.

3- يمكن استخدام «ليفوهستام» أو «زيرتك» أو «تلفاست».

4- يجب إغلاق النوافذ جيدًا.

5- الحرص عند الخروج في الشارع والأماكن المفتوحة على ضرورة ارتداء الكمامة لأنها تعمل كفلتر يحمي الجهاز التنفسي من الأتربة.

الدكتور هاني الناظر

كان الدكتور هاني الناظر، قال إنّ شهر مارس يشهد تقلباتٍ جويةٍ مصحوبة برياح محملة بالأتربة وعدم استقرار درجات الحرارة، ما يؤثر على الجهاز المناعي والحالة النفسية، موضحًا أنّ شهري مارس وأبريل، تحدث بهما أمراض جلدية هي الأصعب على الإطلاق، بسبب تفتح الزهور في الربيع التي تنثر حبوب اللقاح في الجو.

وشدد الناظر، خلال حديثه مع الإعلامية مها بهنسي، ببرنامج «صباح الورد» على شاشة قناة «ten»، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا لاسيما ارتداء الكمامة، موجها نداء للأطباء بمختلف التخصصات بضرورة ارتداء الماسك بشكل أساسي خلال إجراء الكشف الطبي على المرضى مثلما يحدث بغرف العمليات تماماً.