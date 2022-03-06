سعر الدولار اليوم الأحد 6-3-2022 في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار، اليوم الأحد 6-3 -2022، استقرارًا في البنوك المختلفة، ليباع بسعر 15.74 جنيه في بنك مصر مقابل 15.64 جنيه للشراء بداية التعاملات اليومية، فيما لا تزال العملة الأمريكية تشهد تذبذبًا عالميًا بين صعودًا وهبوطًا.

وأكد على الحريرى، سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة سابقا، في تصريح لـ«الوطن»، عدم وجود شكوى فى تدبير الدولار لفتح الاعتمادات المستندات أو إذون التحصيل.

ويباع الريال اليمني اليوم الأحد بسعر 0.063 جنيه، والجنيه السوداني بسعر 0.035 جنيه، والليرة اللبنانية تُباع بسعر 0.010 جنيه والروبل الروسى بسعر 0.127 جنيه.

وبيع الدولار النيوزيلاندي بسعر 10.771 جنيه وسجلت الليرة التركية 1.106 جنيه، فيما بيعت عملة «هريفنيا» الأوكرانية بسعر 0.520 جنيه، والدولار النيوزلندى بسعر 10.771جنيه.

أفضل البنوك في بيع وشراء الدولار

وجاء «بنك مصر» ضمن قائمة أفضل البنوك لشراء الدولار الأمريكي بسعر 15.74 جنيه، فيما صُنف مصرف أبو ظبي الإسلامي كأفضل البنوك التي تبيع الدولار مقابل الجنيه بسعر 15.68 جنيه، وبيع الدولار فى بنكي «الإمارات دبي الوطني» و«الأهلي المتحد» بأعلى سعر، بقيمة 15.67 جنيه.

تباين أسعار بيع وشراء الدولار

وتباينت أسعار بيع وشراء الدولار من بنك لآخر، حيث بيع الدولار فى البنك الأهلى المصرى بسعر 15.74 مقابل 15.64جنيه للشراء، وبيع بسعر 15.76 جنيه مقابل 15.66 جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي الدولي.

وبيع الدولار في بنك المصرف المتحد بسعر 15.76 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء، وفي البنك المركزي سجل سعر 15.77 جنيه، مقابل 15.64 جنيه للشراء، وفي بنك الإسكندرية بيع الدولار بسعر15.76 مقابل 15.66 جنيه للشراء.