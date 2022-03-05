سعر الدولار اليوم السبت 5-3-2022 في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 5 مارس، استقرارا في البنوك المصرية والأخرى العاملة في القطاع المصرفي المصري، ليباع في مصرف أبو ظبي الإسلامي بسعر 15.68 جنيه، وفق آخر تحديث للبنوك صباح اليوم، وجاء استقرار سعره محليا بسبب زيادة الموارد الدولارية من الصادرات وإيرادات قناة السويس وزيادة الاحتياطي النقدي .

تباين أسعار بيع وشراء الدولار

وتقدم «الوطن» سعر الدولار اليوم في البنوك المختلفة، إذ شهد حالة من التباين في سعر البيع والشراء من بنك لآخر، على النحو التالي:

- سعر الدولار في بنك المصرف المتحد 15.76 جنيه مقابل 15.66 جنيه للشراء.

- سعر الدولار في البنك المركزي بلغ 15.77 جنيه مقابل 15.64 جنيه للشراء.

- بينما بلغ سعر بيع الدولار في بنك الإسكندرية 15.76 جنيه مقابل 15.66 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 15.76 جنيه مقابل 15.66 جنيه للشراء.

- وسعر بيع الدولار في البنك الأهلي المصري 15.74 جنيه مقابل 15.64 جنيه للشراء.

أفضل البنوك في بيع وشراء الدولار

وتصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة أفضل البنوك في بيع الدولار مقابل الجنيه وذلك بسعر 15.68 جنيه، وعُرض الدولار فى بنكي «الإمارات دبي الوطني والأهلي المتحد»، بأعلى سعر بقيمة 15.67 جنيه، فيما جاء بنك مصر في مقدمة أفضل البنوك لشراء الدولار الأمريكي بسعر 15.74 جنيه.

سعر الجنيه مقابل عدد من العملات العربية

وشهد سعر الجنيه المصري استقرارا اليوم السبت، أمام عدد من العملات الأخرى، بينها الليرة اللبنانية التي تُباع بسعر 0.010 جنيه، والريال اليمني الذي يُباع بسعر 0.063 جنيه، والجنيه السوداني الذي يُباع بسعر 0.035 جنيه.

كما بيع الجنيه المصري أمام الدولار النيوزيلاندي بسعر 10.641 جنيه وسجل سعر 1.114 جنيه أمام الليرة التركية، فيما بيع الجنيه المصري أمام عملة «هريفنيا»، الأوكرانية بسعر 0.522 جنيه، وأما الروبل الروسي بسعر 0.159 جنيه.