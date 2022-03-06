انقطاع الإنترنت في روسيا.. موسكو تستعد للتهديد المحتمل بخطة «RUNET»

مع تزايد العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ضد روسيا على خلفية الحرب على أوكرانيا، التي بدأت فجر الخميس الموافق 24 فبراير الماضي، وضعت روسيا خطة بديلة في حال وصلت العقوبات إلى انقطاع الإنترنت في روسيا، بحسب تصريحات سابقة لنائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف، الذي أكّد أنَّ بلاده تتوقع فصلها عن شبكة الإنترنت العالمية التي تتحكم بها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير.

توقعات بـ انقطاع الإنترنت في روسيا

وتأتي التوقعات بـ انقطاع الإنترنت في روسيا بعد سلسلة كبيرة من العقوبات التي تعرضت لها موسكو على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية خاصة بعدما جرى فصلها عن نظام التحويلات المالية الدولية «سويفت»، حتى آخر القرارات وهو توقف خدمة « فيزا وماستر كارد» العالمية أمس في روسيا.

«RUNET» خطة بديلة عن الإنترنت العالمي

وأكّد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف في تصريحات صحفية لوكالة «إنترفاكس» المحلية، أنَّ روسيا وضعت خطة بديلة في حال انقطاع الإنترنت عنها وهي تشغيل الجزء الروسي من الإنترنت «RUNET»، وهو تقنية روسية تسمح باستخدام الإنترنت داخل الحدود الروسية، مشددًا على أنَّ موسكو مستعدة قانونياً وتكنولوجياً.

وحول المخاوف المتعلقة بـ انقطاع الإنترنت في روسيا، فإن موسكو سبق ومررت قانون «الإنترنت السيادي» في عام 2019، وهو القانون الذي يسمح لروسيا بعزل نفسها عن شبكة الإنترنت العالمية، ورغم التهديد المرتقب الذي تترقبه موسكو بين الحين والآخر، إلا أنَّها رأت أن هذا الأمر سوف يكون «سلاح ذو حدين» بحسب تصريحات «مدفيديف».

ولم تكن المرة الأولى، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، التي تواجه فيها موسكو عقوبات متعلقة بـ«الفضاء السيبري»، وسبق أن حظرت شركات يوتيوب وجوجل وميتا القنوات الروسية من على منصاتها، كما اكتفت «تويتر» بوضع علامة مميزة على التغريدات الصادرة من تلك القنوات، وكذلك عدم وصول تغريداتها إلى خاصية الأكثر بحثًا.