مدبولي: تأمين السلع الأساسية في الأسواق رغم الحرب الروسية الأوكرانية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقر رئاسة مجلس الوزراء في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، حيث استهل الاجتماع، بتوجيه أخلص التهاني القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعضاء الحكومة، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، معربا في الوقت ذاته، عن تهنئته للأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة العطرة.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى أنّ هذا الأسبوع حفل بالعديد من الفعاليات المهمة على المستويين المحلي والعالمي، وبينها الاحتفالية التي شرفها بالحضور الرئيس السيسي، لإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، موجّها الشكر لكل الوزارات والجهات التي شاركت في الإعداد لهذا المشروع المهم، الذي يتضمن استراتيجية كبرى تعمل على استكمال جهود الدولة في التنمية الشاملة والمستدامة في جميع القطاعات على مستوى الجمهورية، كما يأتي المشروع في إطار توجيهات الرئيس لتطوير الدولة المصرية والمضي نحو الجمهورية الجديدة على أسس متينة.

وفي الإطار ذاته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ استراتيجية تنمية الأسرة المصرية التي أطلقها رئيس الجمهورية، تسهم في ضبط النمو السكني، كما تعمل على الارتقاء بالخصائص السكانية للشعب المصري، من خلال عدة محاور، بينها التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي من خلال توفير خدمات الصحة الإنجابية، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.

مشروعات تنموية وخدمية في الجيزة

وتطرق رئيس الوزراء إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الجيزة أمس، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبينها مشروعا «سكن مصر» و«جنة» للإسكان بمدينة 6 أكتوبر، ضمن عدد من المشروعات الأخرى، بينها مشروعات الطرق والمحاور الجديدة والشباب والرياضة، لافتا إلى تأكيد الرئيس أنّ تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور في محافظة الجيزة لا يقل عن شرق القاهرة، كما أنّ الدولة تنفذ مشروعات قومية ضخمة على مستوى الجمهورية في إطار مسيرة التنمية الشاملة للدولة بأكملها.

ووجّه مدبولي، الشكر للقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع، وللهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولوزراء الإسكان، والنقل، والشباب والرياضة، على الجهد المبذول في تنفيذ هذه المشروعات الضخمة، كما وجّه الشكر لجميع الجهات الأخرى المعنية، التي أسهمت بجهد كبير في إخراج هذه المشروعات للنور، والتي تعد نقلة حضارية كبرى.

الحرب الروسية الأوكرانية

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي، الجهود الكبيرة لوزارات الخارجية، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجميع الجهات التي أعدت ونسقت لعودة 175 مصريا من أوكرانيا، فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

وفي سياق الحديث عن هذه الحرب، أكد رئيس الوزراء أنّ هذه الأزمة ألقت بظلالها على العالم بأسره، وخلفت تداعيات سلبية كبيرة، ونحن في مصر لسنا بمعزل عن العالم، وبالتالي فهناك آثار اقتصادية سلبية، وأبعاد مختلفة تعمل الدولة على التخفيف من حدتها، لافتا في هذا الصدد إلى أنّ من بين الإجراءات التي اتخذتها الدولة هو تأمين توافر السلع الأساسية بالأسواق في هذه المرحلة الدقيقة التي يحبس العالم أنفاسه فيها حتى تمر هذه الأزمة العالمية.

وفي الإطار ذاته، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بمتابعة الأسواق أولا بأول، لمنع التلاعب بالأسعار، أو استغلال الظروف بصورة سيئة لتحقيق أغراض ومصالح شخصية، ولذا فلا بد من التعامل بحسم مع أي ممارسات غير مقبولة من بعض التجار الجشعين، خاصة أنّ الدولة عملت خلال الفترات الماضية وحتى الآن على توفير مختلف أنواع السلع الأساسية وتأمين احتياطي استراتيجي منها، محذّرا من أنّ الحكومة لن تسمح بأي ممارسات من هذا النوع، كما وجّه بالتنسيق مع الغرف التجارية المختلفة في هذا الشأن.

وفي سياق حديثه، وجّه رئيس الوزراء رسالة طمأنة للمواطنين، بأنّ المشروعات القومية الضخمة التي تنفذها الدولة بقيادة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مختلف أنحاء الجمهورية، أثمرت نتائجها في مثل تلك الأزمات؛ فهي تحمينا من التأثر بأي تداعيات سلبية تخلفها أي اضطرابات أو حروب أو غيرها من الأزمات والتحديات التي تشهدها عدة مناطق بالعالم خلال الآونة الأخيرة؛ فعلى سبيل المثال مشروعات الصوامع التي نفذتها الدولة أسهمت في توفير احتياطي استراتيجي آمن من القمح، وهو ما تكرر في المبادرات الرئاسية العديدة في قطاع الصحة، التي سبق ونفذتها الدولة، والتي أسهمت بدور كبير للغاية في تخفيف حدة أزمة جائحة كورونا.

وخلال الاجتماع، قدّم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عرضا موجزا عن موقف السياحة الوافدة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة حاليا، مشيرا إلى جهود الوزارة في التعامل مع تداعيات الحرب، وكذا الجهود التنسيقية مع مختلف الجهات بشأن السائحين المتضررين من الأزمة الراهنة.

من جانبها، عرضت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جهود الدولة المصرية لمتابعة أبنائنا في الخارج المتضررين من الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتة في هذا السياق لنجاح جهود عودة عدد من المصريين، خلال الأيام الماضية، على متن طائرة مصرية، مؤكدة مواصلة التنسيق مع الجالية المصرية في أوكرانيا أولا بأول.