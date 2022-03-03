مهلة أوروبية لـ7 بنوك روسية لإنهاء عملياتها في «سويفت»

استبعد «الاتحاد الأوروبي»، 7 بنوك روسية من نظام «سويفت» المالي، ومنح التكتل مدة 10 أيام للبنوك الروسية لإنهاء عملياتها في النظام.

تجميد أسهم الملياردير الروسي «ميخائيل فريدمان» في المملكة المتحدة

من جانبه، قال مسؤول أوروبي، إن البنوك الروسية المدرجة تم اختيارها بناء على صلاتها بـ «موسكو»، فيما قالت قناة «سي إن بي سي عربية»، إنه تم تجميد أسهم الملياردير الروسي «ميخائيل فريدمان» و«بيتر أفين»، التي تبلغ ««22 مليار دولار» في المملكة المتحدة.

بدورها، خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، تصنيف الديون الممتازة غير المضمونة لروسيا إلى «بي3»،كما خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيف روسيا السيادي إلى «بي» من «بي بي بي» ردًا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت«فيتش»، إنه تم وضع روسيا قيد مراقبة تصنيف سلبية، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وفي سياق متصل، وصل سعر «خام برنت» إلى عتبة 117 دولارا للبرميل.