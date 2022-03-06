مبروك عطية يحذر العاملين بالخارج من الخطوبة في رمضان: «اوعى يخدعوك يا ضنايا».. فيديو

وجه الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، نصيحة لمن يعود من عمله خارج البلاد لكي يخطب في شهر رمضان، وقال إنه إذا كانت العروسة معروفًا أصلها وفصلها وتعليمها وتربيتها فعلى بركة الله، أما إذا كنت نازل من الغربة تخطب بنت جديدة فتأنى، وقول إنك نازل تتعرف عليها الأول.

وقال الأستاذ بجامعة الأزهر، في فيديو بثه عبر صفحته على «فيس بوك»: «معظم البشر يظنون أن من في الغربة يغرف من بحر، وسوق العنوسة شغال، يخدعوك ياضنايا وتبقى جوازة (...)، ومن أقوالي القديمة أن تعيش عاما واحدا في زواج موفق ثم تلقى الله، خير من أن تعيش ألف عام في زواج كله شقاق».

مبروك عطية يرد على شكوى سيدة من حماتها

وفي سياق آخر، قال مبروك عطية في فيديو بثه عبر صفحته على «فيس بوك»، إن الزوج يجب أن يتطلف في الكلام مع زوجته إذا اشتكت من أمه، وذلك ردًا على سؤال لسيدة تقول: «حماتي تعاملني أسوأ معاملة وشكوت لزوجي، فقال دي ماما».

مش لازم الحياة تبقى كلها مشاكل

وواصل مبروك عطية: «أتعجب لحال الذين يقضون الليل والنهار في مشكلة كهذه، أنتِ لا تعيشين مع حماتك ليلًا ونهارًا، هناك نعمة اسمها نعمة غلق الباب علينا، ونحمد الله أن منّ علينا ببيت، وإذا كان لابد من الشكوى فتكون جملة، لأن عندنا حياة نريد أن نعيشها، لدينا طفل نريد متابعة دراسته، أو دين نفكر في سداده».

وقال: «أنا متخيل إن الزوجة التي تشكو من حماتها لزوجها، بدل ما يقول دي أمي، يجبر بخاطر زوجته، ويقول لها هذه مثل والدتك وتحبك وتحب لك الخير، ثم نقلب الصفحة».