مبروك عطية يرد على عضو «كبار العلماء» بشأن تصريحات الزواج: كلامي علم

تسبَّب الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، في حالة من الجدل داخل المجتمع، بتصريحه بأن ثلاثة أرباع سكان مصر ولدوا ثمرة لزيجات حرام، خرج الدكتور محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء، ليؤكد أن كلام «عطية» لا أساس له من الصحة، ويحتاج إلى دليل.

مبروك عطية يوجه رسالة لمحمود مهنا

ذلك الأمر دفع مبروك عطية، إلى توجيه رسالة للدكتور محمود مهنا، عبر بث مباشر عبر «فيسبوك» قائلًا: العلامة محمود مهنا لا سمع ولا شاف مبروك عطية والمفروض يفتي بما سمع، وتعليقي على عالم كبير، وكان عليه ألا يصرح بشيء لأنه لم يسمع حديثي.

وأضاف: الزواج يكون حرامًا إذا لم يستطع المتزوج الإنفاق على بيته، ولم تكن له رغبة في النساء، وهذا الذي درسته في شريعة وقانون، وأحكام الزواج واجب أو حرام أو مندوب أو مكروه، وهذا ما ندرسه في الأزهر، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ» (النور: 33)، علاوة على قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم».

بعض الأنبياء لم يتزوجوا

وأشار إلى أن الطبري وابن تيمية والإمام النووي ونبي الله عيسى عليه السلام ويحيى عليه السلام لم يتزوجوا، متسائلًا: هل الزواج هدف استراتيجي حتى يتزوج كل من هب ودب؟

ولفت إلى أن العجز عن الإنفاق وعدم اشتهاء المرأة يجعل الزواج حرامًا، ويجب النظر إلى الزواج الحلال والواجب، الذي معه المال ولديه رغبة في المرأة، مؤكدًا أنه لم يقل أكثر من ذلك؟

العقد والقبول والرضا يجعل الزواج صحيح

وأوضح «عطية» أنه قال إن العقد والقبول والرضا يجعل الزواج صحيحًا رغم أنه حرام، مضيفًا: «الأمر لا يحتاج عبقرية وقلت إن العقد صحيح والأولاد ليسوا أولاد زنى، لأنّ الزواج صحيح شرعًا، لكنهم جاءوا من زواج حرام، وما كان للبيت أن يُقام على فقر وعوز وعدم قدرة الرجل على معاشرة المرأة والمجتمع يفتقر إلى أبجديات الفهم».

وذكر أنَّ الزيجات الحرام نتج عنها نتج مآسٍ، متسائلًا: كيف يتزوج شخص مع والدته في غرفة؟ وكيف يحدث ذلك وهو لا يستطيع الإنفاق عليها؟ مضيفًا: «لو الدكتور محمود مهنا لديه ذرة حب لمبروك عطية يشاهد هذا الفيديو أو أي شخص يرسله له، لأن ما ذكرته علم ويمنع مآس».

وكان عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور محمود مهنا، قد قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن 99% من الزواج داخل مصر يتم عن طريق الاختيار والقبول والإشهار، ووجود ولي للزوجة ةعقد القران والشهود، والتوثيق، وفرض المهر والصداق.