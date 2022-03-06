حقيقة 50% تخفيضا على هواتف «آيفون» بمصر بعد الطوابير أمام الوكيل المعتمد

بعد طوابير امتدت لعشرات الأمتار لحجز هواتف «آيفون» من الوكيل المعتمد في مصر، ليلة الجمعة، بتخفيضات 50%، شكك رواد منصّات التواصل الاجتماعي في حقيقة التخفيضات المقدمة على الهواتف الذكية، وقال بعضهم إنّ السعر قبل التخفيض أكثر من مثيله في دول الخليج، وإن التخفيض إضافة إلى العمولات والفائدة التي تصل إلى 30% عند الشراء، يجعل التخفيض غير واقعي.

موبايل آيفون 13 برو ماكس بـ 19.5 ألف جنيه

ووصل سعر موبايل «آيفون 13 برو ماكس» في العرض إلى 19.5 ألف جنيه، بذاكرة داخلية 256 جيجا بايت، وبسداد على أقساط خلال فترة تصل لـ6 أشهر، ليكون الهاتف المُشار إليه معروضًا بأقل من سعره الأصلي «33 ألف جنيه»، ويوفّر العميل داخل عرض الشركة نحو 13.5 ألف جنيه.

«الوطن» ترصد سعر أجهزة موبايل آيفون على منصات البيع في الخليج

فارق أسعار آيفون في مصر عن الخليج

وقارنت «الوطن» بين سعر موبايل «آيفون 13 برو ماكس» في مصر ودول الخليج وتحديدا في السعودية وقطر والإمارات، تبين أن سعر الهاتف في الإمارات 4760 درهمًا أي (20339 جنيهًا)، وقطر 3129 ريالًا (13488 جنيهًا)، والسعودية 5399 ريالًا (22584 جنيهًا).

الشركة ترد على الشّائعات: الضرائب والرسوم سبب رئيسي في فارق الأسعار

وأقرّت الشركة المعتمدة لمبيعات آيفون في مصر، لـ«الوطن» بارتفاع أسعار هواتفها في مصر مقارنة بالخليج العربي، وقالت على لسان أحد مسؤوليها، فضّل عدم ذكر اسمه، إن أسعار الهواتف المحمولة في مصر مرتفعة، وأعلى من نظيرتها في الدول الأخرى بشكل عام، بسبب فرض الرسوم والضرائب المختلفة على الموزعين، وبالتالي ارتفاع التكاليف التي يتم تحميل المستهلك نسبة منها، حيث تطرح على المبيعات.

وأضاف المسؤول، لـ«الوطن»، أنَّه من ضمن الضرائب والرسوم المفروضة من قبل الدولة على أجهزة الموبايلات، خلال الفترة الأخيرة، ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، ورسوم ترفيه، لاحتساب أجهزة الموبايل ضمن سلع الرفاهية، ورسوم 5% يحصلها جهاز تنظيم الاتصالات، إضافة إلى رسوم جمركية 5% تم إضافتها مؤخرًا، لافتًا إلى أن السعر في مصر أعلى من دول الخليج 38%.

وأكد أنَّ الشركة ملتزم بالبنود الضريبية، وبالتالي زيادات أسعار الموبايلات المطروحة في السوق المصري نتيجة طبيعية، وليست بهدف زيادة هامش الأرباح، وكشف عن أنَّ جهاز الموبايل الذي تطرحه شركة «آبل»، هي الوحيدة المخول لها تسعيره قبل طرحه في الأسواق العالمية، في إطار دراستها لطبيعة المستهلكين والشرائح المستهدفة التي سيتم تقديم منتجاتها إليها وفقاً للقدرة الشرائية، فهناك تسعير للإمارات وآخر لمصر، وكذلك بالنسبة للولايات المتحدة.

تابع المصدر: «في النهاية رغم أنَّ آبل هي المسعر الوحيد لمنتجاتها، لكن لكل دولة الحق في إضافة الضرائب والرسوم على المنتج قبل طرحه للجمهور، وذلك ليس مقتصرًا على السوق المصرية فقط، فالإمارات قامت بفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% أيضًا».