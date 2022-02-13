إحباط تهريب 15 هاتف آيفون بحوزة «بلجيكي» في مطار القاهرة

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسه مدحت عبدالصبور مدير الإدارة بالإنابة محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

تفتيش راكب بلجيكي

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة العربية رقم 9620 القادمة من الشارقة، اشتبه محمود عبدالرؤف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر في راكب بلجيكى من أصل فلسطيني يجلس على كرسي متحرك أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أى أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة محمد حسن مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص فلم يتلاحظ وجود شئ .

وقام إكرامى أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف عبدالقوى عزوز عبدالقوى مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فلم يسفر التفتيش عن شئ.

تشكيل لجنة من أجل تفتيش المسافر

ونظرا لارتباك الراكب قرر مدحت عبدالصبور مدير الإدارة بالانابه تشكيل لجنة من عبدالقوى عزوز وإبراهيم مصطفى مأمورى الجمرك تحت إشراف إكرامى أحمد مدير الحركة فتبين وجود 15 هاتف محمول ماركة آيفون بروماكس 13، مخبأة على جسد الراكب وأسفل ملابسه .

وقرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 5 لسنة 2022 .

وتم تحريز المضبوطات بلجنة مكونه من الاستاذ أحمد صابر وهند النجار وحسام سليمان تحت إشراف أحمد عاطف مدير الحركة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات، الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى