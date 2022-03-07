نصائح للحفاظ على «مفتاح النوم» في جسم الإنسان.. فتش عن «الميلاتونين»

النوم الهادئ المنتظم، حلم لكثير ممن يعانون من الأرق، أو اضطراب النوم، لكن ما لا يعرفه كثيرون، أنّ «هرمون الميلاتونين» هو المسؤول عن عملية تنظيم النوم، وتحديد أوقات النوم والاستيقاظ، وتحديد درجة النوم «منتظمة أم مضطربة»، حسب ما أكدت الدكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية في مركز البحوث الزراعية.

«يشعر الإنسان بالنعاس والاستيقاظ بسبب هرمون الميلاتونين، الذي تنتجه الغدة الصنوبرية الموجودة بقاع المخ»، حسب ما أكدت الدكتورة منال لـ«الوطن»، موضحة أنّ الهرمون يُفرز في بداية الليل، ومن هنا يأتي الشعور بالنعاس، ويزداد معدل نشاطه في جسم الإنسان عند منتصف الليل، وتقل نسبة الهرمون مع بداية الصباح، حيث يبدأ بتنبيه الجسم للاستيقاظ ويعمل كـ«منبه طبيعي».

عادات خاطئة مرتبطة باضطراب هرمون الميلاتونين

تتسبب بعض العادات الخاطئة للإنسان في اضطراب الهرمون، وأهمها التغذية الخاطئة وتناول الوجبات الدسمة قبل النوم، وعدم الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية، أو النوم في ضوء ساطع وعدم التعرض لضوء الشمس بشكل كافٍ أثناء النهار، بحسب «عز الدين»، التي قدّرت مدة التعرض الصحي بـ15 دقيقة: «تناول المنبهات قبل النوم يقلل إفراز الهرمون، كما أنّ عدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم تتسبب في اضطراب الهرمون، ما ينتج عنه التوتر وعدم الشعور بالراحة عند الاستيقاظ والأرق أثناء النوم وارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن».

علاج الاضطراب في النوم

لعلاج الأضطراب في النوم ينصح

ونصحت «عز الدين» بالابتعاد تماما عن تناول الأكلات الدسمة بعد الساعة السادسة، لعلاج اضطراب النوم، والاهتمام بتناول منتجات الألبان قبل النوم، مثل الحليب والزبادي واللبن الرايب، التي تهيئ الجسم للنوم وتهدئ الأعصاب، فضلا عن الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه على مدار اليوم، والاهتمام بالتعرض لضوء الشمس لمدة ثلث ساعة يوميا، والاهتمام بممارسة الرياضة وشرب الماء، مع الحرص على النوم في مكان مُظلم والابتعاد عن الهاتف المحمول.

نصائح للحفاظ على هرمون النوم

ولفتت «عز الدين» إلى أهمية الالتزام بمواعيد النوم خلال الليل وعدم تغييرها، والابتعاد عن النوم بالنهار والسهر في الليل، ومع تقدم العمر يقل إفراز هرمون الميلاتونين في جسم الإنسان، ما يفسر اضطرابات النوم لدى كبار السن والشعور بـ الأرق أثناء الليل بشكل دائم، وفي هذه الحالة يتم استشارهة الطبيب للحصول على الأدوية التي تحتوي على هرمون الميلاتونين تحت إشراف طبي.