الصاروخ الروسي الجديد الشيطان.. يحمل رؤوسا نووية يمكنها محو دولة من الوجود

تحدثت وسائل الإعلام العالمية عن الصاروخ الروسي الجديد الشيطان RS-28 Sarmat، والذي قال عنه خبراء عسكريون إنّ الصاروخ يمكنه محو مناطق شاسعة من الوجود، ربما تقترب من مساحة بعض الدول مثل فرنسا.

وذكرت أت الصاروخ يُعد من أحدث الصواريخ في الترسانة الروسية، وأقواها، بعد دخوله الخدمة؛ ليشكل النسخة الحديثة من صاروخ SS-18 Satan ICBM، الذي أصبح قديمًا نسبيا.

الإعلان عن الصاروخ الروسي الجديد الشيطان

وأعلن عن الصاروخ الروسي الجديد الشيطان RS-28 Sarmat بشكل رسمي في العام الماضي، حيث بدأت السلطات الروسية في تطويره منذ 10 سنوات، كما منحت وزارة الدفاع الروسية عقود تطوير الصاروخ لمكتب تصميمات روسية شهير هو «مكاييف» بالشراكة مع شركة «سارمات»، واستغرق الأمر العمل لمدة 4 سنوات حتى اكتمل أول نموذج للصاروخ، وعامين آخرين لإجراء أول اختبار، ما كشف عن عيوب فنيه به، وخاصة في نظم الإطلاق الخاصة به.

الصاروخ الروسي الجديد الشيطان.. تجربتان ناجحتان

بعد إصلاح الأخطاء في أنظمة الإطلاق، في عام 2018، أعيد إطلاق تجربتين أخريين للصاروخ من قبل الجيش الروسي، وكانت التجربتان ناجحتين، لكنه لم يدخل الخدمة في العام نفسه، بسبب تعديلات فنية أخرى.

وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عنه ضمن نحو 6 أسلحة روسية جديدة، أعلن عنها في شهر مارس عام 2018، ومن المتوقع أن يدخل الخدمة هذا العام في وقت قريب.

معلومات فنية عن الصاروخ الروسي الجديد الشيطان

يعمل الصاروخ الروسي الجديد الشيطان RS-28 Sarmat بالوقود السائل، وأحيانا ما يتم تسميته بالشيطان الثاني، ويستطيع الطيران لمدى يقترب من 18 ألف كيلومتر، ويعمل من خلال 3 مراحل، ويبلغ طوله 35.3 متر وقطره 3 أمتار، فيما يزن حوالي 208.1 طن، ويستطيع حمل رؤوس نووية وأخرى تقليدية، يقدر عددها بحوالي 10 رؤوس كبيرة، و16 أصغر بحمولة تبلغ حوالي 10 أطنان.