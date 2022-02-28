الصاروخ الروسي يوم القيامة يتقدم الترسانة النووية في أوكرانيا

تداول عدد من رواد موقع التغريدات «تويتر»، مقطع فيديو يُظهر تحرك كثيف لما أطلق عليه صواريخ المنظومة النووية، وهو الأمر الذي أكدته وسائل إعلام عالمية، بأن موسكو نقلت إلى الجبهة الأوكرانية الصاروخ الروسي يوم القيامة «آر إس- 28»، وتساءل البعض عن قدرة الصاروخ التي جعلته مرتبطًا بذلك الاسم، في ظل محاولات الردع بين أطراف الأزمة الأوكرانية، وعن السبب وراء تسميته بهذا الأمر.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن الصاروخ الروسي يوم القيامة، نقلا عن مواقع إخبارية عربية ودولية عدة، والتي وصفته بأنه لا يمكن إيقافه.

أبرز المعلومات عن الصاروخ الروسي يوم القيامة

1) اسمه صاروخ آر إس- 28.

2) لقب الصاروخ الروسي بـ«يوم القيامة»؛ لقدرته على اجتياز أي منظومة دفاعية.

3) يستطيع حمل 10 رؤوس نووية.

4) تصل سرعة الصاروخ الروسي يوم القيامة إلى 15 ألف ميل في الساعة، بينما طوله يبلغ نحو 35.3 متر وقطره 3 أمتار، وفقًا لوزارة الدفاع الروسي.

5) يستطيع الصاروخ حمل 16 رأسًا حربية خفيفة.

6) لديه قدرة تفجيرية هائلة، حيث يمكن تدمير منطقة بحجم ولاية تكساس، والتي تعد ثاني أكبر ولاية في أمريكا، بحسب بيان سابق للكرملين.

7) لا يمكن لأي نظام دفاعي إعاقة الصاروخ، بحسب تصريحات سابقة لوزير الدفاع الروسي.

أخطر أنواع الأسلحة النووية على مستوى العالم

8) يُعد من أخطر أنواع الأسلحة النووية على مستوى العالم، وفقًا لوثيقة كشفت عنها وزارة الدفاع الأمريكية عام 2018.

9) لديه قوة تدميرية هائلة، إذ يستطيع تدمير شواطئ العدو بشكل كامل، بالإضافة إلى القضاء على مظاهر الحياة لأجيال متتالية، وفقًا لمجلة «وبيلر ميكانيكز الأمريكية».

10) أكدت روسيا جاهزية صاروخ يوم القيامة، ليحل محل الصاروخ آر- 36 الذي يطلق عليه الناتو لقب الشيطان.

11) أكدت روسيا قدرة صاروخ «يوم القيامة»، على حمل الرؤوس الحربية الخارقة للصوت المعروفة باسم «أفانجارد».

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