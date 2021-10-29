البيت الأبيض يطلب من البنتاجون تأجيل اختبار صاروخ قبل قمة بايدن بوتين

طلبت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، من وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، تأجيل اختبار صاروخ فرط صوتي، قبل قمة رئيس البلاد جو بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في جنيف.

وعقد أول لقاء قمة بين بوتين وبايدن في يونيو الماضي بمدينة جنيف السويسرية.

ونقلت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، عن مصادر- كان من بينها مسؤول في البنتاجون ومستشار رفيع في الكونجرس- أن مسؤولا رفيع المستوى في «البيت الأبيض» اتصل بمكتب وزير الدفاع لويد اوستن، قبل أقل من أسبوع من القمة، مطالبا بتأجيل اختبار الصاروخ الذي كان البنتاجون يخطط له منذ فترة طويلة.

إدارة بايدن كانت تخشى إرسال اختبار مثل هذه الأسلحة كإشارة خاطئة إلى موسكو

وأشارت المصادر، إلى أن المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، كانوا يخشون أن يرسل اختبار مثل هذه الأسلحة إشارة خاطئة إلى موسكو أو ينسف القمة بشكل عام.

وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع الامريكية «البنتاجون»، أن روسيا لم تقم بأي أمور أيضا عشية تلك القمة، وهذا أمر معتاد قبل المفاوضات.

وتابعت «بوليتيكو» قائلة، إن وزاة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» رفضت التعليق على تلك المعلومات، فيما قال متحدث باسم «البيت الأبيض»، إن هذا التقرير ليس دقيقا.

وفي سياق آخر، حض بيان أصدرته 18 دولة بينها الولايات المتحدة، روسيا على حماية حرية الإعلام، ونددت دول غربية تندد بحملة القمع التي تشنها روسيا ضد وسائل الإعلام المستقلة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس الخميس، ردا على تقارير تحدثت عن مطالب أمريكية بفرض عقوبات على موسكو بسبب ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، إن روسيا تفي بجميع التزاماتها في عقود الغاز المبرمة.

وأوضح ألكسندر بانكين، نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في تصريحات لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، إن دولا أخرى كثيرة أبدت دائما استعدادها لزيادة إمداداتها من الغاز إلى أوروبا، لذا فلتقم بذلك.