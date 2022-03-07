حظك اليوم برج الحمل الاثنين 7-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. ضاعف قوتك في العمل

يتميز مولود برج الحمل بأنه شخص مخلص لجميع أصدقائه وأسرته، كما أنه رومانسي وعاطفي، ويسعى لتحقيق استقراره على المستوى العاطفي والصعيد المهني.

كما يتسم مولود برج الحمل، بأنه مخطط بارع لمستقبله المهني والاجتماعي، حيث يضع الكثير من الأهداف والخطط المستقبلية، والتي يعمل على تنفيذها بخطوات سريعة، لهذا فهو كثيرا ما يرتقي للمناصب القيادية فى سن صغير.

ويحب مولود برج الحمل أن يعيش حياة عائلية مستقرة مع شريكه الآخر، ويكره المشكلات والتوترات العاطفية فى حياته، كما أنه لديه قدرة كبيرة على مواجهة الضغوط فى حياتة المهنية، وهذا ما يزيد من رصيده لدى رؤسائه فى العمل.

حظك اليوم مولود برج الحمل عاطفيا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أنك اليوم ستقابل يوما سعيدا مع من تحب، حيث إن فينوس موجود اليوم فى برجك، وهذا ما سوف يساعدك على تدعيم علاقتك العاطفية مع من تحب، كما أنه يوجد في الأفق حاليا لقاءات عاطفية موفقة ومهمة جدا فى مستقبلك، لهذا يجب أن تعتني جيدا بأقوالك، وتصرفاتك اليوم، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم مولود برج الحمل مهنيا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن القمر موجود في برجك اليوم مولود برح الحمل، حيث إنه في منزلك الثاني، لهذا عليك اليوم أن تضاعف من قوتك وخططك المهنية على الصعيد المهني، كما سيعزز موقفك لدى أصدقائك ورؤسائك في العمل، كما أن تركيزك سيساعدك كثير على إنجاز أعمالك ولا تغامر.